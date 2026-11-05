인천시, 내년 예산안 15조9000억 편성…민생·미래성장 집중 투자

인천광역시가 15조9000억 원 규모의 2027년도 예산안을 편성, 5일 시의회에 제출한다고 밝혔다. 이는 올해 본예산보다 5740억 원(3.8%) 늘어난 규모로, 시민 생활 안정과 미래 성장동력 확보, 교통 인프라 확충 등에 재원을 집중 배분했다.

회계별로는 일반회계 12조1533억 원, 특별회계 3조7467억 원이다. 보통교부세와 국고보조금 등 정부 이전재원은 올해보다 7801억 원(12.4%) 증가한 7조769억 원이며, 지방세와 세외수입을 합한 자체수입은 6조8744억 원으로 0.4% 늘었다.

▲인천광역시청 전경 ⓒ인천광역시청

인천시는 ‘지속 가능한 시정’을 기본 방향으로 △시민 생활과 직결된 복지·민생 예산 유지 및 확대 △사업 조정을 통해 확보한 재원의 미래 성장 분야 투자 △주요 투자사업을 위한 지방채의 계획적 활용을 예산 편성 원칙으로 삼았다.

분야별로는 민생회복과 시민체감형 복지 강화에 8조2000억 원, 미래 성장 분야에 약 6000억 원, 인프라 확충과 원도심 혁신에 2조4000억 원, 시민 안전과 삶의 질 제고에 2조8000억 원을 투입한다.

우선 민생 안정과 복지 강화를 위해 사회복지 예산을 올해보다 10.1% 늘어난 6조9678억 원으로 편성했다. 전체 예산의 43.8% 규모다.

특히 인천e음 캐시백 예산은 올해보다 749억 원 늘어난 2100억 원을 반영했다. 연매출 30억 원 이하 가맹점의 캐시백 10%를 유지하고, 월 사용한도를 기존 30만 원에서 50만 원으로 확대한다.

소상공인과 농어촌 지원에는 6543억 원을 배정했다. 소상공인 특례보증 출연금 100억 원과 이차보전금 126억 원을 편성하고, 어촌신활력증진사업과 어촌뉴딜3.0 사업에도 각각 62억 원과 45억5000만 원을 투입한다.

출생·양육 지원을 위해 천사지원금 469억 원, 아이맞이지원금 354억 원, 아동기본수당 148억 원, 혼인지원금 129억 원, 임산부 교통비 72억 원을 반영했다. 산후조리비 지원 대상도 기준중위소득 60% 이하에서 70% 이하로 확대한다.

청년 주거와 자립 지원에는 월세 지원 122억 원, 재직청년 Dream for 청년통장 43억 원 등을 편성했다. 신혼부부 천원주택 84억 원, 신생아 출생가구 1.0대출 이자 지원 30억 원, 전세사기 피해자 지원 37억 원도 마련했다.

어르신과 취약계층을 위한 기초연금 1조5934억 원, 생계급여 8183억 원, 의료급여 8667억 원도 확보했다. 위기가구를 위한 인천형 SOS 긴급복지와 중증·최중증 장애인 활동지원 확대에도 예산을 투입한다.

대중교통비 부담 완화를 위해 K-패스·i-패스 등 교통비 지원에 969억 원을 배정하고, 시내버스 준공영제 2310억 원, 광역버스 준공영제 670억 원을 편성했다.

미래 성장동력 확보를 위한 투자도 확대한다. AI·바이오·콘텐츠·에너지 등 첨단산업 육성에 3166억 원, 중소·벤처기업 성장과 일자리 창출에 2687억 원을 투입한다.

AI 분야에는 혁신성장 지원 40억 원과 피지컬 AI 실증센터 조성·운영 13억 원을 반영했다. 바이오 분야에는 K-바이오랩허브 건립 321억 원과 인천바이오과학기술원 설립 타당성 조사 2억 원을 편성했다. 콘텐츠 분야에서는 영상문화산업 경쟁력 강화와 펜타포트 음악축제에 각각 25억 원과 20억 원을 지원한다.

교통망 확충과 원도심 활성화에는 2조4000억 원을 투입한다. 광역교통망과 핵심 교통시설 구축에 1조1384억 원, 도시교통 이용 지원에 9974억 원, 원도심 활성화에 2287억 원을 배정했다.

주요 사업으로는 서울지하철 7호선 청라 연장 2379억 원, GTX-B 본선 건설분담금 219억 원, 청학역 추가 정거장 건설 470억 원을 편성했다. 인천대로 일반화 사업에도 921억 원을 투입한다.

원도심 재생을 위해 내항 1·8부두 재개발사업 90억 원, 부평 신촌공원 부지 매입 40억 원, 미추홀구 영스퀘어 조성 44억 원 등을 반영했다.

시민 안전 분야에서는 소방특별회계 예산을 올해보다 285억 원 늘어난 4770억 원으로 편성했다. 개인보호장비와 노후 소방차·구급차 교체, 구조·구급장비 확충에 투자하고 무인소방로봇도 새롭게 도입한다. 범죄피해자 지원 예산도 확대하고 이상동기 범죄 피해자 지원을 위한 1억 원을 신규 편성했다.

이와 함께 섬 주민 여객선 운임 보조에 57억 원을 배정하고 군 장병 여객선 운임 지원도 새롭게 시작한다. 참전유공자 명예수당 등 보훈 수당에는 232억 원을 편성했다.

인천의 국제적 위상과 경쟁력 강화를 위한 사업도 추진한다. 2028년 G20 정상회의 유치 활동에 16억 원을 신규 편성하고, 강화 평화경제특구 조성과 한반도 동서평화물류고속도로의 국가계획 반영 등을 추진할 계획이다.

재정 건전성 관리에도 나선다. 주요 투자사업에 필요한 지방채를 계획적으로 발행하되 관리채무비율은 15.3% 내외로 관리한다는 방침이다. 예산안 확정 후에는 회계연도 개시 전 사업별 예산 배정을 마치고 집행 상황을 시민과 시의회에 공개할 예정이다.

박찬대 시장은 “2027년도 예산안에는 ‘지속 가능한 시정’의 원칙 아래 시민의 일상을 지키고 인천의 제값을 찾기 위한 의지를 담았다”며 “시민 생활에 필요한 재정 지원을 안정적으로 이어가면서 미래성장에 투자하고, 편성된 예산이 현장에서 제때 집행되도록 책임 있게 관리하겠다”고 말했다.