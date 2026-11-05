경기도, 사회적가치 창출 우수 지방정부 선정…고용부장관 표창

경기도가 사회적경제기업의 사회적가치 창출 성과를 인정받아 우수 지방정부로 선정됐다.

도는 지난 4일 서울 페럼타워에서 열린 ‘2026년 사회적가치 비즈니스 모델 공모전(Value-up Day)’에서 사회적가치창출(SVC) 우수 지방정부로 선정돼 고용노동부장관 표창을 받았다고 5일 밝혔다.

▲사회적가치창출(SVC) 우수 지방정부 선정 고용노동부장관 표창 수상 ⓒ경기도

고용노동부가 주최하고 한국사회적기업진흥원이 주관한 이번 행사는 사회적가치 창출 성과가 우수한 지방정부와 기업을 시상하고, 사회적가치지표(SVI) 우수기업의 비즈니스 모델을 발굴하기 위해 마련됐다.

도는 올해 국비와 도비를 포함해 총 11억9200만 원을 투입, ‘사회적가치 창출 활성화 사업’을 추진했다. 사회연대경제기업이 지난 1년간 창출한 사회적 성과를 측정·검증하고, 성과 규모에 따라 사업개발비를 지원하는 사업이다.

사회서비스, 일자리 제공, 지역사회 협력, 혁신·환경 등 4개 분야를 기준으로 성과를 측정한 결과, 지난해 도내 사회연대경제기업 64개사가 총 159억 원의 사회적가치를 창출한 것으로 나타났다. 이는 전국 15개 광역지자체 가운데 가장 높은 실적으로, 전국 사회적가치 창출액 479억 원의 약 33%에 해당한다.

도내 기업들의 수상도 이어졌다. 사회적가치창출(SVC) 우수기업 부문에서는 ㈜복지유니온이 고용노동부장관상을 받았으며, 사회적가치지표(SVI) 비즈니스 모델 공모전에서는 ㈜힐빙케어가 우수상, ㈜엘씨벤처스가 최우수상을 각각 수상했다.

송은실 도 사회혁신경제국장은 “이번 수상은 도내 사회연대경제기업들이 지역사회 문제 해결과 사회적가치 실현을 위해 꾸준히 노력해 온 성과를 인정받은 결과”라며 “앞으로도 기업이 창출한 사회적 성과가 지속 가능한 성장과 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 도는 지난해 고용노동부 사회적가치지표(SVI) 측정에서도 참여 규모와 우수 이상 등급 기업 수 모두 전국 1위를 기록했다.