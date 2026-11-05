생활체육 활성화·전문인력 양성…정선군체육회·우석대, 업무협약

정선군체육회와 우석대학교 산학협력단이 지역 생활체육 활성화와 스포츠 전문인력 양성을 위해 손을 잡았다.

정선군체육회는 4일 정선군체육회 회의실에서 우석대학교 산학협력단과 업무협약을 체결했다.

▲업무협약. ⓒ정선군

이번 협약은 대학의 스포츠 교육·연구 역량과 지역 체육 현장을 연계해 체육지도자의 전문성을 높이고 주민과 선수들에게 도움이 되는 협력사업을 추진하기 위해 마련했다.

양 기관은 협약에 따라 생활체육 활성화를 위한 교육·교류, 인력 및 체육시설·장비 활용, 학생 현장실습과 체육행사 참여, 진로·취업 연계 등에 협력하기로 했다.

체육지도자 역량 강화를 위한 특강·세미나·워크숍, 주민·선수 대상 운동프로그램, 공동 연구 프로젝트도 추진한다.

특히 AI 기반 동작 분석과 체력 측정, 스포츠 데이터 활용 교육을 도입해 과학적인 운동지도 기반을 구축할 방침이다.

동계스포츠 실습과 운동부 전지훈련을 위한 지역 체육시설 이용 및 우대 조건도 협의하기로 했다.

협약 실무는 정선군체육회와 우석대학교 생활체육학부가 담당하며 세부 사업과 추진 방식은 상호 협의를 통해 구체화할 계획이다.

강신열 정선군체육회장은 "이번 협약이 대학의 전문성과 지역 체육 현장의 경험을 연결하는 계기가 되길 바란다"며 "체육지도자의 역량을 높이고 주민들이 더 나은 체육활동을 누릴 수 있도록 실질적인 협력사업을 추진해 나가겠다"고 말했다.