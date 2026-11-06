고리원자력본부, '고리온(Kori-On) 지역상생 아카데미' 수료식 개최

한국수력원자력 고리원자력본부가 발전소 인근 주민들의 원자력에 대한 이해를 높이고 지역사회와의 소통과 협력을 강화하기 위해 마련한 '고리온(Kori-On) 지역상생 아카데미'의 6주간 교육과정을 마무리했다.

5일 고리원자력본부는 지난 4일 부산시 기장군 동부산농협 자재센터에서 '고리온 지역상생 아카데미' 수료식을 개최했다고 밝혔다.

▲고리원자력본부가 지난 4일 부산시 기장군 동부산농협 자재센터에서 '고리온(Kori-On) 지역상생 아카데미' 수료식을 개최하고 기념촬영을 하고 있다.ⓒ고리원자력본부

이날 수료식에서 고리원자력본부는 모든 교육과정을 성실히 이수한 교육생들에게 수료증을 수여했다. 지난 9월 30일부터 매주 수요일 진행된 이번 프로그램은 발전소 인근 주민 23명이 참여한 가운데 원자력에 대한 이해를 높이고 지역사회와 소통하는 시간을 갖고자 마련됐다.

교육과정은 원자력 기초 강의와 주요 원전 현안에 대한 설명, 인문학 교양 강의 등으로 다채롭게 구성됐다. 아울러 수강생들은 고리·월성원자력본부, 한국원자력환경공단 현장 견학을 통해 관련 시설을 직접 둘러보며 이해를 넓히는 시간도 가졌다.

반병훈 고리원자력본부장은 "이번 아카데미가 지역사회와 고리원자력본부 간 상호 이해와 소통을 증진하고 상생과 협력의 가치를 확산하는 계기가 되었기를 바란다"고 말했다.