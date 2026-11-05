화성특례시, 공공부문 AI 전환 경험 공유…'2026 공공AX포럼' 개최

공공행정에 인공지능(AI)을 접목한 현장 경험과 시행착오를 공유하고, 시민이 체감할 수 있는 행정서비스 개선 방안을 모색하는 자리가 마련됐다.

화성특례시는 지난 4일 서울 코엑스 E5홀에서 화성시연구원 데이터센터와 함께 ‘2026 공공AX포럼 화성’을 개최했다고 5일 밝혔다.

▲ ‘2026 공공AX포럼 화성’ 참석자들 기념촬영 ⓒ화성특례시

이번 포럼은 ‘MARS 2026’ 행사의 하나로, 공공부문 인공지능 전환(AX)을 추진하는 실무자들이 기관별 적용 사례와 경험을 나누고 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 화성시가 주최하고 AI챔피언 네트워크와 화성특례시, 화성시연구원이 공동 주관했으며 행정안전부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 후원했다.

‘한 기관의 경험이 모두의 성장으로’를 주제로 열린 이날 행사에는 중앙부처와 지방자치단체, 공공기관 등 67개 기관에서 총 154명이 참석했다.

주제발표에서는 전종홍 한국전자통신연구원(ETRI) 책임연구원이 공공부문 인공지능 전환의 발전 방향과 AI챔피언 네트워크의 역할을 소개했다. 이어 박승현 화성특례시 AI스마트전략실장은 도시 데이터를 개념과 관계 중심으로 연결해 도시 문제를 진단하고 해결 방안을 찾는 ‘온톨로지 기반 도시운영모델’을 발표했다.

기관별 사례 발표에서는 국민권익위원회와 방위사업청, 전남 강진군, 한국청소년활동진흥원 등 10개 기관이 참여해 당직 민원 안내, 사업장별 기상특보 제공, 농식품 분야 특허 기술 분석 등 실제 행정업무에 AI를 활용한 사례를 공유했다.

이어진 원탁토론에서는 민원 대응과 국민 혜택정보 제공, 디지털 포용, 재난·안전 예측 대응, 돌봄·위기가구 발굴, 주거·부동산 안정, 교통·이동 편의, 소상공인·지역경제 등 8개 분야를 중심으로 기관별 협력과 공공서비스 개선 방안을 논의했다.

참석자들은 각 기관이 보유한 데이터와 현장 경험을 바탕으로 인공지능 행정의 실질적인 활용 방안을 모색하고, 기관 간 협력의 필요성에도 공감했다.

정명근 시장은 “공공 인공지능 전환의 가장 확실한 길잡이는 먼저 실행해 본 동료의 경험”이라며 “한 기관의 성과와 시행착오를 함께 나누는 것이 공공행정의 변화를 앞당기는 밑거름이 될 것”이라고 말했다.

이어 “이번 포럼에서 공유한 경험과 아이디어가 각 기관의 실천으로 이어져 시민이 체감하는 공공서비스 개선으로 연결되길 기대한다”며 “화성특례시도 기관 간 협력을 확대하고 시민 생활에 도움이 되는 인공지능 행정을 구현해 나가겠다”고 밝혔다.