곤지암 소머리국밥 거리축제 7일 개최…먹거리·공연 풍성

경기 광주시 곤지암의 대표 먹거리 중 하나인 소머리국밥을 알리고 지역 상권에 활력을 불어넣기 위한 ‘제4회 곤지암 소머리국밥 거리축제’가 오는 7일 곤지암 시내 일원에서 열린다.

5일 광주시에 따르면 이번 축제는 곤지암의 먹거리와 문화를 지역 주민과 방문객이 함께 즐기는 행사로, 곤지암 시내에서 처음 열리는 거리축제라는 점에서 의미를 더한다.

▲곤지암 소머리국밥 거리축제 안내문 ⓒ경기 광주시

축제장에서는 소머리국밥 먹거리 행사를 비롯해 가수 한혜진의 공연과 다양한 거리 공연이 펼쳐진다. 또한 체험·홍보 부스와 벼룩시장, 사진 촬영 공간 등 다채로운 프로그램이 마련되며 가족 단위 방문객을 위한 참여 행사도 운영된다.

축제 개최에 따라 7일 오전 0시 30분부터 오후 9시까지 곤지암농협 본점에서 곤지암 어울림마당까지 이어지는 구간의 차량 통행이 전면 통제된다.

주최 측은 이번 축제를 통해 지역 먹거리와 문화를 널리 알리고 주민과 상인이 함께하는 지역 상권 활성화의 계기를 마련한다는 계획이다.

김영대 곤지암 소머리국밥 거리축제위원장은 “지역의 먹거리와 문화를 함께 나누는 축제가 될 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다”며 “깊어가는 가을, 많은 방문객이 축제를 찾아 풍성한 하루를 보내길 바란다”고 말했다.