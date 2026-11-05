대설·한파 피해 제로화…원주시, 15일부터 겨울철 재난 대책 돌입

원주시가 겨울철 대설과 한파로부터 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 현장 중심 사전 대비를 강화하고 관계기관과의 협력 체계를 구축했다.

원주시는 오는 15일부터 내년 3월 15일까지를 겨울철 자연재난 대책기간으로 지정하고 본격적인 대응에 돌입하기로 했다.

▲2026~2027년 겨울철 자연재난 사전대비 대책 점검회의. ⓒ원주시

이에 앞서 지난 4일 시청 대회의실에서 2026~2027년 겨울철 자연재난 사전대비 대책 점검회의를 개최했다.

이날 회의에는 원주시 재난 관련 부서를 비롯해 원주소방서, 제36보병사단, 원주시시설관리공단, 원주시자율방재단 등이 참석했다.

참석 기관들은 분야별 대비 상황을 점검하고 재난 발생 시 신속한 상황 공유 및 공동 대응을 위한 공조 체계를 다졌다.

원주시는 도로·교통, 취약시설물, 취약계층 보호를 중점 관리하기로 했다.

기상특보에 따른 단계별 비상근무 체계 구축과 현장 예찰을 통해 위험 요인을 선제적으로 차단할 방침이다.

대설에 대비해 도로 결빙 취약구간과 산악지역 통행금지 구간을 집중 점검한다.

전통시장 비가림시설과 노후 건축물 등 적설 취약구조물, 농·축·수산시설에 대한 안전 점검도 강화한다.

제설 장비와 제설제를 확보하고 주요 도로와 인도 제설체계를 정비해 불편을 줄일 계획이다.

한파 대책으로는 경로당 등 한파쉼터와 야간 응급대피소를 지정·운영하고 버스 승강장 온열의자·바람막이 등 한파 저감시설을 정비하기로 했다.

수도시설 동파 방지용 보온재 사전 보급, 독거어르신 등 건강 취약계층 정기 안부 확인, 방문 건강관리, 난방비 및 방한용품 지원을 확대한다.

엄미남 원주시 안전총괄과장은 "겨울철 자연재난은 철저한 사전 점검과 현장 대응이 중요하다"며 "시민들도 기상특보를 확인하고 내 집·내 점포 앞 눈 치우기와 한파 대비 국민행동요령 실천에 동참해 주시길 당부드린다"고 말했다.