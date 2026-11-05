천안아산역~R&D집적지구 도보통로 추진…이동시간 45% 단축 기대

▲4일 열린 토론회’ 안내 포스터 ⓒ국회 이정문 의원실

천안아산역과 충남 R&D집적지구를 연결하는 도보 통로 조성 방안이 본격 논의됐다.

더불어민주당 이정문 의원(천안병)과 복기왕 의원(아산갑)은 지난 4일 충남지식산업센터 대회의실에서 ‘천안아산역~R&D집적지구 도보 통로 조성사업 추진방향 및 협력방안 토론회’를 개최했다.

두 의원이 공동 주최하고 충남도와 천안시가 주관한 이번 토론회는 도보 통로 조성의 필요성과 경제적 파급효과를 분석하고 관계기관 간 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

발제 자료에 따르면 현재 천안아산역에서 R&D집적지구까지 보행거리는 약 1.4㎞로 이동에 24분가량 소요된다.

도보 통로가 조성되면 이동거리는 약 890m, 소요시간은 13분으로 줄어 기존보다 11분, 약 45% 단축될 것으로 분석됐다.

2030년 기준 하루 편도 통행수요는 약 2500회로 추정됐으며, 연간 통행시간 절감편익은 약 17억원으로 제시됐다.

건설에 따른 생산유발효과는 591억원, 부가가치 유발효과는 250억원, 고용 유발효과는 273명으로 추산됐다.

이날 구형서 충청광역연합의회 의장이 좌장을 맡은 가운데 장창석 충남연구원 부연구위원이 경제적 파급효과를, 이종택 천안시 전략산업국장이 사업추진방향을 각각 발표했다.

이어 국토교통부와 충남도, 국가철도공단 관계자들이 참여해 사업 추진 주체와 재원 확보, 시설 유지·관리 방안 등을 논의했다.

참석자들은 도보 통로가 단순한 보행시설을 넘어 천안아산역과 R&D집적지구의 연구·산업·교통 기능을 연결하는 기반시설이라는 데 주목했다.

다만 사업의 실질적인 추진을 위해서는 관계기관 간 역할 분담과 재원조달, 유지관리 주체 등에 대한 구체적인 협의가 필요하다는 의견도 제기됐다.

이정문 의원은 “천안아산역과 R&D집적지구를 편리하고 안전하게 연결하는 것은 지역 산업경쟁력과 미래 성장동력을 높이는 중요한 과제”라며 “관계기관과 긴밀히 협력해 사업의 실현가능성을 높이겠다”고 밝혔다.

이어 “도보 통로가 시민 이동편의를 높이고 연구기관과 기업, 사람을 연결하는 혁신의 통로가 될 수 있도록 국회에서도 필요한 역할을 다하겠다”고 강조했다.