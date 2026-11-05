천안시, 정부 ‘환경교육도시’ 신규 지정…2027년부터 3년간 운영

▲천안시청 전경 ⓒ프레시안 DB

충남 천안시가 정부의 ‘2026년 환경교육도시’ 공모에 최종 선정됐다.

천안시는 기후에너지환경부가 주관한 환경교육도시 지정 공모에서 신규 지정 지자체로 선정됐다고 5일 밝혔다.

환경교육도시는 지역 환경교육 기반과 추진 실적, 향후 발전 계획 등을 종합적으로 평가해 환경교육을 선도할 지방자치단체를 지정하는 제도다.

이번 선정에 따라 천안시는 2027년부터 2029년까지 3년간 환경교육도시 지위를 유지하며 국가 차원의 전문가 자문과 도시 간 협력체계 구축 등을 지원받는다.

시는 지난 5월 1차 서면평가와 8월 2차 현장평가를 거쳐 최종 선정됐다.

특히 행정적 지원을 바탕으로 환경교육 관련 기관·단체가 참여하는 ‘환경교육네트워크’를 구축하고 지역사회 협력기반을 강화한 점이 높은 평가를 받았다.

지역축제와 거점 생태체험 공간을 연계해 시민들이 일상에서 환경의 중요성을 배우고 실천할 수 있도록 생활밀착형 환경교육을 활성화한 점도 우수사례로 인정받았다.

천안시는 이번 지정을 계기로 지역 환경교육 기반을 강화하고 시민 참여형 교육프로그램을 확대해 지속가능한 환경교육도시 조성에 나설 방침이다.

장기수 천안시장은 “이번 환경교육도시 선정은 시민과 지역사회가 환경가치를 위해 함께 힘을 모은 결실”이라며 “시민 누구나 일상 속 가까운 곳에서 환경교육을 접하고 배움을 실천으로 옮길 수 있는 지속가능한 환경교육도시를 만들어 가겠다”고 말했다.