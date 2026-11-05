과천시, 자연친화형 정원산책로 ‘여울뜰’ 7일 정식 개방

경기 과천시가 물길과 녹지가 어우러진 자연친화형 정원산책로 ‘여울뜰’을 오는 7일부터 시민들에게 정식 개방한다.

5일 과천시에 따르면 별양동 84-6번지에 조성된 여울뜰은 주변 생태환경을 보전하면서 자연과 조화를 이루도록 꾸민 산책·휴식 공간이다.

▲여울뜰 정원 산책로 ⓒ과천시

산책로를 따라 이어지는 물길과 녹지공간이 어우러져 계절마다 달라지는 자연경관을 감상할 수 있으며, 시민들이 도심 속에서 자연을 가까이 느끼며 여유를 즐길 수 있는 공간으로 기대된다.

여울뜰은 지난 달 31일부터 임시 개방을 통해 시민들에게 먼저 선보였다. 정식 개방 이후에는 별도의 운영시간 제한 없이 상시 개방돼 누구나 자유롭게 방문할 수 있다.

시는 앞으로 시설물 관리와 주변 환경정비를 지속적으로 추진해 자연환경을 보전하고 시민들이 안전하고 쾌적하게 산책로를 이용할 수 있도록 관리할 계획이다.

신계용 시장은 “여울뜰이 자연과 사람이 조화를 이루며 시민들이 일상 속에서 편안하게 쉬어갈 수 있는 휴식공간으로 자리 잡기를 기대한다”며 “앞으로도 생태환경 보전과 시민들의 이용 편의를 함께 고려해 지속적으로 관리하겠다”고 말했다.