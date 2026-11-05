안양 래미안안양메가트리아, 경기도 모범·상생관리단지 1위 선정

경기 안양시 래미안안양메가트리아가 경기도 주관 ‘2026년 경기도 모범·상생관리단지’ 선정에서 1000세대 이상(Ⅲ그룹) 부문 1위를 차지했다.

안양시는 래미안안양메가트리아가 공동주택 관리의 투명성과 입주민 소통, 공동체 활성화 등의 성과를 인정받아 이번 평가에서 최우수 단지로 선정됐다고 5일 밝혔다.

▲안양 래미안안양메가트리아 아파트 단지 ⓒ안양시

경기도는 공동주택관리법과 관련 조례에 따라 매년 시·군 자체평가와 도 최종평가를 거쳐 모범·상생관리단지를 선정하고 있다.

올해는 지난해 7월부터 올해 6월까지의 관리 실태를 대상으로 일반관리, 시설안전 및 유지관리, 공동체 활성화, 재활용 및 에너지 절약 등 4개 분야와 우수사례를 평가해 총 7개 단지를 선정했다.

래미안안양메가트리아는 홈페이지를 통해 민원 접수부터 처리 완료까지 전 과정을 공개하고, 시설물 사전점검과 ‘제로민원 캠페인’을 추진하는 등 투명한 관리체계를 구축한 점에서 높은 평가를 받았다.

또한 행정복지센터와 협력한 ‘덕천메가축제’ 등 다양한 공동체 프로그램을 운영해 입주민 참여를 이끌고, 이웃 간 소통과 화합을 활성화한 점도 좋은 평가로 이어졌다.

이에 경기도는 래미안안양메가트리아를 국토교통부 주관 ‘우수관리단지 선정평가’에 경기도 대표 단지 3곳 중 하나로 추천했다.

2016년 10월 준공된 래미안안양메가트리아는 35개 동, 4250세대 규모의 대단지로, 지난해에도 체계적인 안전관리를 인정받아 안양시 우수관리단지로 선정된 바 있다.

시 관계자는 “이번 선정은 입주민과 관리주체가 신뢰와 소통을 바탕으로 공동체를 함께 가꿔온 결과”라며 “국토교통부 우수관리단지 평가에서도 좋은 성과를 거둘 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.