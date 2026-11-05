양평군, 겨울철 관광축제 '겨울엔 양평' 내달 1일 개막

경기 양평군이 겨울철 관광객 유치와 지역경제 활성화를 위해 다음 달 1일부터 내년 1월 31일까지 두 달간 군 전역에서 제4회 겨울철 관광축제 ‘겨울엔 양평’을 개최한다고 5일 밝혔다.

올해 축제는 ‘겨울 간식 왕국’을 주제로 양평의 다양한 관광자원과 겨울철 먹거리를 연계해 방문객들에게 색다른 체험을 선사할 예정이다.

▲‘겨울엔 양평’ 포스터 ⓒ양평군

축제는 간식 요정 양춘이가 겨울 간식 왕국을 찾아가는 이야기를 바탕으로 △양평 겨울 간식 여행 △세계 겨울 간식 여행 △겨울 간식 운동회 △겨울 힐링 간식 스테이 △겨울 별·빛 야행 △전국 겨울 간식 여행 등 6개 미션으로 구성된다.

참가자는 미션별 지정 장소를 방문해 도장을 모으면 되며, 2개와 4개, 6개를 달성할 때마다 양평군 관광 캐릭터 ‘양춘이’ 한정판 기념품을 받을 수 있다.

특히 올해는 치유 농장과 미리내힐빙클럽 등을 새롭게 참여 분야에 포함해 관광 콘텐츠를 확대했다. 행사 참여 업체 이용 영수증을 활용한 연계 이벤트와 공공 배달 앱 ‘배달특급’ 할인 행사도 마련해 관광객의 방문이 지역 내 소비로 이어지도록 할 계획이다.

축제의 주요 행사인 ‘겨울엔 양평 불빛애(愛)’는 다음 달 31일 양평물맑은시장과 양평 남한강 테라스 일원에서 1·2부로 나눠 진행된다. 특히 남한강 테라스에서 펼쳐지는 공연과 남한강 야경을 배경으로 한 불꽃놀이가 연말 분위기를 더할 예정이다.

군은 이번 축제를 통해 겨울철 관광 비수기를 극복하고 지역 소상공인과 관광산업에 활력을 불어넣는다는 방침이다. 행사 관련 자세한 내용은 ‘겨울엔 양평’ 누리집과 양평여행 공식 블로그에서 확인할 수 있다.