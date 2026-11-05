[경기도의회 소식] 도의원·의회사무처 간부 4대 폭력 예방교육 실시

□성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방 및 인권 감수성 강화

경기도의회가 도의원과 의회사무처 간부 공무원을 대상으로 4대 폭력 예방교육을 실시하고, 성평등 인식과 인권 감수성 높이기에 나섰다.

5일 도의회에 따르면 이번 교육은 전날부터 이날까지 이틀간 도의회 대회의실에서 열렸으며, 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방을 위한 법정의무교육으로 진행됐다.

▲4대 폭력 예방교육 모습 ⓒ경기도의회

이번 교육은 의원들의 폭력 예방에 대한 인식을 높이고, 서로 존중하고 배려하는 건강한 의회문화를 조성하기 위해 마련됐다.

교육은 박미애 한국인재양성연구소 소장이 맡아 이틀간 총 4시간 동안 진행했다. 강의에서는 4대 폭력의 주요 유형과 실제 사례를 살펴보고, 일상생활과 조직 내에서 발생할 수 있는 폭력 문제 및 예방 방안을 공유했다. 특히 성평등 인식과 상호 존중의 중요성을 강조했다.

남종섭 경기도의회 의장은 “성평등과 인권 존중은 건강한 의회문화를 만드는 기본 가치”라며 “이번 교육을 계기로 폭력 예방의 중요성을 되새기고, 서로 존중하고 배려하는 자세를 의정활동 전반에서 실천해 주길 바란다”고 말했다.

□김선희 도의원, 남부광역철도 조속 추진 촉구…경기교육 행정 질타

경기도의회 김선희 의원(국민의힘·용인6)은 지난 4일 열린 제395회 정례회 제2차 본회의 도정질문에서 경기남부광역철도 사업의 조속한 추진을 촉구하고, 경기도교육청의 주요 정책 추진 과정과 행정 투명성 문제를 집중적으로 지적했다.

▲김선희 경기도의회 의원 ⓒ경기도의회

김 의원은 추미애 지사에게 용인·수원·성남·화성 등 경기남부 400만 도민의 교통 불편 해소를 위해 경기남부광역철도 사업을 제5차 국가철도망 구축계획에 최우선 반영할 수 있도록 경기도의 적극적인 대응을 주문했다.

이어 안민석 경기도교육감을 상대로 교권보호전담관 사업의 제도적 근거 마련 지연, 폰프리 스쿨 운영 준비 미흡, 정책 홍보 예산 집행 등을 지적하며 교육행정의 절차적 정당성과 투명성 확보를 요구했다.

특히 국외 공무출장 과정에서의 추가 예산 집행과 정산 내역 불일치, 역사 강사 특강을 둘러싼 논란에 대해서도 해명을 촉구했다.

김 의원은 "행정의 중립성과 신뢰는 적법한 절차와 투명한 소통으로 증명해야 한다"며 "무리한 정책 확장을 멈추고 책임 있는 행정으로 전환해야 한다"고 강조했다.

□최만식 도의원, 농업 R&D·청년농업인 육성 기반 점검

경기도의회 농정해양위원회 최만식 의원(더불어민주당·성남2)은 지난 4일 경기도농업기술원장 및 관계 국장들과 만나 농업 연구개발(R&D), 청년농업인 육성, 병해충 대응, 디지털농업 등 경기도 농업의 미래 기반을 점검했다.

▲최만식 경기도의회 의원 ⓒ경기도의회

최 의원은 농업예산을 식량안보와 기후위기 대응, 농촌의 지속가능성을 뒷받침하는 필수 예산으로 강조하며 중장기적인 연구개발 투자의 필요성을 제기했다.

특히 병해충 대응과 디지털·인공지능(AI) 기반 농업기술 개발을 위한 지속적인 연구와 데이터 축적, 청년농업인의 안정적인 정착을 위한 기술교육 및 전문경영 컨설팅 등 사후지원 체계 강화를 당부했다.

최 의원은 “종자와 기술, 연구인력과 데이터, 청년농업인은 경기도 농업의 미래를 떠받치는 기반”이라며 “농업 연구와 기술개발, 다음 세대 농업인이 안정적으로 정착할 수 있는 기반이 흔들리지 않도록 의회 차원에서 꼼꼼히 살피겠다”고 말했다.