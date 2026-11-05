인천신용보증재단, 현장 중심 소상공인 금융지원 강화

인천신용보증재단이 지역 소상공인의 금융 접근성을 높이고 경영 안정을 지원하기 위해 현장 중심의 금융·경영지원 활동을 확대하고 있다.
5일 인천신보에 따르면 재단은 올해 옹진군 도서지역과 전통시장, 골목형상점가 등에서 총 30회에 걸쳐 이동출장소를 운영하고 보증상담과 경영애로 상담을 진행했다. 이를 통해 지점 방문이 어려운 소상공인의 금융 접근성을 높이고 지역 상권 활성화를 지원했다.
디지털 금융서비스 이용에 어려움을 겪는 고령자와 장애인, 임산부 등을 위해서는 '민생현장 보증지원 사업'도 추진했다. 재단 직원이 사업장을 직접 방문해 보증상담과 신청 접수를 지원하고 부당개입 등 부정보증 예방에도 나섰다. 지난 8월 시범운영을 시작한 이 사업은 내년에 규모를 확대할 계획이다.
이와 함께 인천시의회 산업위원회 소속 의원들이 참여하는 '일일 명예지점장' 행사를 통해 소상공인의 경영 애로사항과 금융지원 수요를 직접 듣는 등 현장 소통도 강화했다.
이부현 이사장은 "앞으로도 금융지원 사각지대를 세심하게 살피고 소상공인에게 한 걸음 더 다가가는 현장 중심의 금융·경영지원 서비스를 제공하겠다"고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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