대전 직업계고 취업률·유지취업률 충청권 1위…전국 3위

▲대전시교육청 전경 ⓒ대전시교육청

대전지역 직업계고 졸업생의 취업률과 유지취업률이 충청권 1위, 전국 3위를 기록한 것으로 나타났다.

대전시교육청은 교육부와 한국교육개발원이 5일 발표한 ‘2026년 직업계고 졸업자 취업통계 조사’에서 대전 직업계고의 취업률이 59.9%, 유지취업률은 72.7%로 집계됐다고 밝혔다. 두 지표 모두 충청권에서 가장 높았으며 전국 기준으로는 3위다.

대전의 경우 졸업 후 취업이나 진학을 하지 않은 미취업자 비율은 2024년 19.1%, 2025년 18.9%, 2026년 18.5%로 집계돼 3년 연속 감소했다.

대전시교육청은 기업 직무중심 교육과정과 현장 적응력 강화 정책을 주요 원인으로 꼽았다. 직업교육혁신지구, 협약형 특성화고, 산학일체형 도제학교 등 맞춤형 사업을 비롯해 ‘DJ취업사관학교’와 AI 기반 모의면접으로 공공기관·금융권 등 취업준비를 지원해왔다.

현장실습 단계에서의 밀착 관리도 진행됐다. 실습 전 기업 사전 점검을 실시하고, 실습 중에는 AI 기반 위험징후 모니터링을 도입해 학생이 안전한 환경에서 정규 취업으로 이어지도록 지원했다.

대전시교육청은 향후 졸업생 계속 지원센터를 운영하고 대전지방고용노동청과의 업무협약을 통해 졸업 후 취업과 고용 유지 지원을 이어갈 계획이다.

오석진 대전시교육감은 “취업률과 유지취업률이 충청권 최고 수준을 유지하고 진로 미결정 학생이 줄어든 것은 학교 현장의 노력 결과”라며 “졸업 이후까지 지원을 확대해 학생들의 장기 고용 유지를 돕겠다”고 말했다.