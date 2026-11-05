강순화 인천시의원, 휠체어 2종 동시 운송 대책 마련 촉구

전동휠체어와 수동휠체어를 한 차량에 함께 실을 수 있도록 장애인콜택시 운송체계를 개선해야 한다는 주장이 제기됐다.

5일 인천광역시의회에 따르면 시의회 환경교통위원회 소속 강순화 의원(더불어민주당·부평구1)은 이날 열린 제314회 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 휠체어 이용자의 이동 편의를 높이기 위한 제도 개선을 인천시에 촉구했다.

▲강순화 인천시의회 의원 ⓒ인천광역시의회

강 의원은 전동휠체어 이용자가 병원 진료실이나 검사실 등 좁은 공간에서 사용할 수동휠체어까지 가져가야 할 경우 장애인콜택시 두 대를 별도로 호출해야 하는 불편이 있다고 지적했다. 이로 인해 이용자의 대기 부담이 커지고 다른 교통약자가 이용할 수 있는 차량도 줄어드는 문제가 발생한다는 설명이다.

현행 관련 법령에는 사람이 탑승한 전동휠체어의 공간과 고정 설비에 대한 안전기준은 있지만, 함께 운송하는 수동휠체어의 별도 적재·고정 기준은 마련돼 있지 않다.

이에 강 의원은 실제 이용 수요와 불편 사례를 파악하고 기존 특장차와 다인승 차량을 활용한 안전한 적재·고정 방안을 검토할 것을 제안했다. 현행 기준으로 운송이 어렵다면 국토교통부에 관련 안전기준 마련과 시행규칙 개정을 건의해야 한다고 강조했다.

강 의원은 “기준이 없다는 이유로 이용자의 불편을 그대로 둘 수는 없다”며 “안전한 운송 방안을 마련해 교통약자의 이동권을 실질적으로 보장해야 한다”고 말했다.