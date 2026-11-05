경주 첨성대서 평화·통일 문화행사 ‘경주에 평화온:담’ 개최

통일부가 오는 7일 첨성대 옆 잔디광장에서 평화·통일 문화행사 ‘경주에 평화온:담’을 개최한다고 경주시가 5일 밝혔다.

오전 오전 11시부터 오후 5시까지 진행되는 이날 행사는 ‘평화가이드 꾸꾸와 시간여행’을 주제로 경주의 역사와 문화를 살펴보며 평화·통일의 가치를 체험할 수 있도록 마련됐다.

비무장지대(DMZ)에 사는 가상의 새 ‘꾸꾸’가 평화가이드로 등장해 참가자들을 안내한다.

통일부 청년인턴들은 ‘꾸꾸의 평화여행 게이트’, ‘꾸꾸의 평화 방탈출’, ‘꾸꾸의 평화선수단’ 등 체험 부스를 운영한다.

경주시 청년 창작 플랫폼 ‘청년감성상점’을 통해 참여하는 지역 청년예술가 10팀도 경주의 특색을 살린 평화 체험 프로그램을 선보인다.

행사장에는 신라 여왕과 화랑 등으로 꾸민 ‘꾸꾸’ 포토존이 마련된다.

꾸꾸를 활용한 열쇠고리와 그립톡, 여행용 이름표 등도 선보인다.

외국인 관광객을 위해 영어 안내 인력을 배치하고 영문 안내물도 제공한다.

사전 팝업 행사는 지난 2일부터 오는 6일까지 KTX 경주역 맞이방에서 열린다.

방문객은 본행사의 대표 프로그램인 ‘꾸꾸의 천년 평화의 미소’를 미리 체험하고, 캐릭터 기념품과 체험 작품 견본을 살펴볼 수 있다.

김남중 통일부 차관은 “이번 행사를 통해 경주시민과 국내외 관광객들이 다양한 프로그램을 즐기며 평화통일의 의미를 보다 쉽고 친근하게 접할 수 있기를 기대한다”고 말했다.