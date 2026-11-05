신영희 인천시의원, 섬 지역 식수난 해소 위한 대책 마련 촉구

인천 섬 지역 주민들의 식수난과 지하수 오염 문제를 해결하기 위해 인천시의 적극적인 재정 지원과 안정적인 물 공급 대책이 필요하다는 주장이 제기됐다.
5일 인천광역시의회에 따르면 시의회 도시건설위원회 소속 신영희 의원(국민의힘·옹진군)은 이날 열린 제314회 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 도서지역의 열악한 식수 공급 실태를 지적하고 근본적인 대책 마련을 촉구했다.
인천시 전체 상수도 보급률은 99.3%인 반면 옹진군은 41.1%에 그치고 있다. 도서지역 소규모 수도시설의 48%는 설치된 지 30년 이상 된 노후시설이며, 해수 침투에 따른 지하수 염수화와 해수담수화시설의 관리 인력 부족 등으로 주민 불편이 이어지고 있다.
특히 도서지역 식수 사업 예산이 지난해 271억 원에서 올해 174억 원으로 줄어든 데 이어 내년에는 106억 원까지 감소할 예정인 점을 지적했다. 백령도 해수담수화시설 준공도 당초 내년에서 2030년으로 3년 늦춰졌다며 정책 우선순위 재검토를 요구했다.
신 의원은 대책으로 △샌드댐·지하수저류댐 확대와 지하수 염수화 조기경보체계 구축 △권역별 통합 전문 운영체계 마련 △방치 지하수 관정 전수조사와 원상복구 △2027년도 식수 관련 예산 재검토 및 시설 유지관리비·전문인력 지원 확대 등을 제시했다.
신 의원은 “시설을 설치하는 것만으로 섬 주민들의 물 문제가 해결되지는 않는다”며 “전문인력이 상시 관리하고 고장에 신속히 대응할 수 있는 지속가능한 운영체계로 전환해야 한다”고 강조했다.
이어 “섬 주민의 물 문제는 단순한 생활 불편이 아니라 건강권과 생존권이 걸린 문제”라며 인천시의 과감한 예산 투입과 실효성 있는 정책 추진을 촉구했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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