신영희 인천시의원, 섬 지역 식수난 해소 위한 대책 마련 촉구

인천 섬 지역 주민들의 식수난과 지하수 오염 문제를 해결하기 위해 인천시의 적극적인 재정 지원과 안정적인 물 공급 대책이 필요하다는 주장이 제기됐다.

5일 인천광역시의회에 따르면 시의회 도시건설위원회 소속 신영희 의원(국민의힘·옹진군)은 이날 열린 제314회 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 도서지역의 열악한 식수 공급 실태를 지적하고 근본적인 대책 마련을 촉구했다.

▲신영희 인천시의회 의원 ⓒ인천광역시의회

인천시 전체 상수도 보급률은 99.3%인 반면 옹진군은 41.1%에 그치고 있다. 도서지역 소규모 수도시설의 48%는 설치된 지 30년 이상 된 노후시설이며, 해수 침투에 따른 지하수 염수화와 해수담수화시설의 관리 인력 부족 등으로 주민 불편이 이어지고 있다.

특히 도서지역 식수 사업 예산이 지난해 271억 원에서 올해 174억 원으로 줄어든 데 이어 내년에는 106억 원까지 감소할 예정인 점을 지적했다. 백령도 해수담수화시설 준공도 당초 내년에서 2030년으로 3년 늦춰졌다며 정책 우선순위 재검토를 요구했다.

신 의원은 대책으로 △샌드댐·지하수저류댐 확대와 지하수 염수화 조기경보체계 구축 △권역별 통합 전문 운영체계 마련 △방치 지하수 관정 전수조사와 원상복구 △2027년도 식수 관련 예산 재검토 및 시설 유지관리비·전문인력 지원 확대 등을 제시했다.

신 의원은 “시설을 설치하는 것만으로 섬 주민들의 물 문제가 해결되지는 않는다”며 “전문인력이 상시 관리하고 고장에 신속히 대응할 수 있는 지속가능한 운영체계로 전환해야 한다”고 강조했다.

이어 “섬 주민의 물 문제는 단순한 생활 불편이 아니라 건강권과 생존권이 걸린 문제”라며 인천시의 과감한 예산 투입과 실효성 있는 정책 추진을 촉구했다.