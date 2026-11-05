"정책 변화에 답 있다"…횡성군, 협동조합 생존·성장 전략 제시

횡성군사회적경제지원센터는 관내 사회적 협동조합의 실질적인 조직 운영과 사업 역량 강화를 위해 '찾아가는 사회적 협동조합 운영 실무 교육'을 5일 횡성군 이모빌리티 지식산업센터에서 진행했다.

이번 교육 대상은 사회적 협동조합 설립을 희망하는 예비 창업자와 지역 내 기존 협동조합 임직원, 관계자 등이다.

▲'찾아가는 사회적 협동조합 운영 실무 교육'. ⓒ횡성군

오는 2027년 달라지는 협동조합 정책 방향에 대한 이해를 높이고 변화에 따른 대응 방안을 모색해 지역 사회연대경제조직의 사업 역량을 강화하는 데 목적을 두었다.

주요 교육 내용은 2027년 사회적 협동조합 사업 규모 및 핵심 정책 방향, 정책 변화에 따른 사회연대경제조직의 대응 방안 및 준비 전략, 협동조합 간 연대·협력과 연합조직의 중요성 등이다.

횡성군사회적경제지원센터는 참여자들이 정책 변화의 주요 내용을 이해하고 각 기관의 여건에 맞는 사업 방향과 향후 준비 과제를 모색할 수 있도록 지원할 예정이다.

심은경 횡성군 경제정책과장은 "이번 실무 교육이 협동조합의 정책 변화를 이해하고 새로운 사업 기회를 준비하는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역 협동조합 간의 연대와 협력을 강화하고 지속 가능한 성장을 위한 교육과 지원을 통해 사회연대경제 활성화와 지역경제 발전에 기여하겠다"고 말했다.