경기경제청, '2026 로보월드' 연계 첨단로봇·AI 기업 투자유치 나서

경기경제자유구역청은 5일 고양 킨텍스에서 열린 ‘2026 로보월드’와 연계해 로봇·인공지능(AI) 등 첨단제조기업 임직원을 대상으로 투자유치 설명회를 개최했다고 밝혔다.

이날 설명회는 경기경제자유구역의 투자환경을 알리고 안산사이언스밸리지구 내 한양대학교 ERICA 캠퍼스혁신파크 혁신허브동의 기업 입주 기회를 소개하기 위해 마련됐다.

▲투자유치 설명회 현장 ⓒ경기경제자유구역청

행사에서는 포승·현덕·배곧·안산지구별 투자환경과 안산사이언스밸리지구의 개발 여건을 소개하고, 한양대 ERICA 캠퍼스혁신파크 입주 조건과 중소기업 지원사업 등을 안내했다. 이어 질의응답과 투자상담, 입주상담 및 신청서 접수도 진행했다.

내년 초 준공 예정인 캠퍼스혁신파크 혁신허브동은 연면적 2만2474㎡, 지하 1층~지상 15층 규모로 조성되며, 총 92실의 기업 입주공간을 갖출 예정이다.

경기경제청은 대학과 연구기관의 연구개발 역량을 기업의 기술개발 및 사업화와 연계해 첨단로봇·AI·스마트제조 분야 기업 유치에 힘쓸 계획이다.

경기경제청 관계자는 “유망기업의 투자와 입주가 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 관계기관과 협력하겠다”고 말했다.