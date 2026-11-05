이효식 전 대전시 주택정책과장, 대전도시공사 신임 사장 임명

▲허태정 대전시장(오른쪽)이 이효식 신임 대전도시공사 사장에게 임명장을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다 ⓒ대전시

이효식 전 대전시 주택정책과장이 대전도시공사 신임 사장으로 임명됐다.

이 신임 사장은 한밭대학교를 졸업하고 약 34년간 대전시청에서 근무한 도시행정 전문가다.

공직 재직 당시 노은 농수산물시장 관리소장과 대전시 주택정책과장, 상수도사업본부 월평정수사업소장 등을 역임하며 도시행정과 주택정책, 공공시설관리 분야에서 경험을 쌓았다.

앞서 지난 3일 대전시의회 인사청문특별위원회는 이 신임 사장의 직무수행 능력과 전문성, 도덕성 등을 검증한 뒤 '적격' 의견의 인사청문경과보고서를 채택했다.

다만 청문 과정에서는 공사채 상환과 부채관리, 오월드 경영 개선 등 주요 현안에 대한 구체적인 실행계획 마련이 요구됐다.

이 신임 사장의 임기는 3년이다.

이 사장은 “오랜 공직경험을 바탕으로 공공성과 사업성을 동시에 달성하는 종합 공공개발기관으로 거듭나겠다”고 포부를 밝혔다.

허태정 대전시장은 임명장을 수여하며 “안전하고 투명한 사업 추진으로 시민이 체감할 수 있는 성과를 창출해 달라”고 당부했다.