전주 탄소국가산단 공정률 70%…진입도로 연내 개통

▲전주 탄소소재 국가산업단지 ⓒ전주시

전북 전주 탄소소재 국가산업단지 조성공사가 공정률 70%를 기록한 가운데 산단 진입도로도 연내 개통을 앞두고 있다.

전주시는 2027년 12월 준공을 목표로 총사업비 2400억원을 투입해 65만㎡ 규모로 추진 중인 탄소국가산단 조성사업이 현재 성토와 우·오수관로 매설 작업 등을 진행하고 있다고 5일 밝혔다.

산단 진입도로인 팔과정로는 당초 고가차도로 계획됐으나 주민 민원과 전주시의 추가 사업비 지원에 따라 왕복 4차로 지하차도로 변경됐다.

시와 익산국토관리청은 지난달 29일 준공 전 사전점검을 마쳤으며 연내 개통을 통해 송천동, 기린대로, 동부대로 교통량을 분산하고 물류·교통망을 개선할 계획이다.

아울러 지난 2024년 용수 공급 관로 매설을 완료한 데 이어 현재 공공폐수처리시설 신축과 미세먼지 저감을 위한 도시숲 조성을 추진하고 있다.

또한 데이터센터와 방산 등 입주 업종 확대를 위해 산업단지관리계획을 변경하고 기회발전특구 지정에 따른 세제 혜택과 입지보조금 추가 지원 등 기업 유치에도 나섰다.

지난해 1차 분양공고부터 올해 2차 공고까지 총 21필지의 계약을 체결했으며 현재 분양률은 30%를 기록하고 있다.

김칠현 시 광역도시기반조성국장은 "탄소소재 국가산단 내 입주 기업들이 안정적으로 성장할 수 있도록 완성도 높은 인프라를 적기에 구축하겠다"며 "이를 통해 일자리 창출 기반을 마련하고 지역 경제에 활력을 불어넣는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.