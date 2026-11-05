강릉시에 마음을 보태면 특별한 선뭃로 답합니다

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 11월부터 12월 31일까지 고향사랑기부제 답례품으로 강릉페이를 신청한 기부자에게 추가 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.

이벤트 참여 대상은 행사 기간 ‘고향사랑e음’을 통해 강릉시에 10만원 이상 기부하고 답례품으로 강릉페이를 신청한 기부자다. 참여자에게는 강릉길감자 프리패스권 1장과 처음처럼 마이라벨 스티커를 제공한다.

▲강릉시는 11월부터 12월 31일까지 고향사랑기부제 답례품으로 강릉페이를 신청한 기부자에게 추가 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다. ⓒ강릉시

‘강릉길감자 프리패스권’은 강릉길감자 강릉본점에서 사용할 수 있다. 프리패스권을 이용하면 별도의 대기 없이 컵길감자와 소세지길감자로 구성된 1세트를 무료로 즐길 수 있다. 프리패스권의 유효기간은 2027년 6월 30일까지다.

‘처음처럼 마이라벨’은 기부자의 이름을 넣어 ‘OO처럼’이라는 문구로 자신의 개성을 표현할 수 있는 맞춤형 라벨 스티커다. 기부자에게 색다른 기념품이 될 것으로 기대된다.

강릉시는 별도 신청 절차 없이 기부자의 강릉페이 답례품 신청을 확인한 뒤 10일 이내 고향사랑e음에 등록된 주소로 프리패스권과 마이라벨 스티커를 순차적으로 우편 발송할 예정이다. 혜택은 선착순으로 제공하며, 예산이 소진되면 이벤트가 조기 종료될 수 있다.

고향사랑기부제는 개인이 자신의 주소지 외의 지방자치단체에 기부하면 세액공제 혜택과 지역 답례품을 받을 수 있는 제도이다. 모인 기부금은 사회적 취약계층 지원과 지역 주민의 문화·예술·보건 증진 등 주민복리를 위한 사업에 사용된다.

기부는 온라인 고향사랑e음 누리집과 전국 농협은행 창구와 일부 은행의 모바일 앱을 통해 할 수 있다.

아울러 강릉시는 연말까지 강릉페이 캐시백 혜택을 받을 수 있는 월 결제금액 한도를 50만원으로 확대 운영한다. 본인 충전금으로 결제하면 기본 10%의 캐시백을 받을 수 있으며 고향사랑기부제 답례품으로 제공된 금액은 캐시백 적용 대상에서 제외된다.

김주란 특별자치과장은 “이번 이벤트가 강릉에 대한 관심과 고향사랑기부 참여를 높이는 계기가 되길 바란다”며, “기부자들의 강릉페이 이용이 지역 내 소비 촉진과 지역상권 활성화로 이어지길 기대한다”고 말했다.