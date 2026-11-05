꿈의 극단 ‘강릉’ 오는 7일 '다섯개의 달' 개최

2026 꿈의 극단 ‘강릉’이 오는 7일 오후 5시 강릉아트센터 소공연장에서 제2회 정기 공연 '다섯개의 달'을 선보인다.

꿈의 극단 ‘강릉’은 문화체육관광부가 주최하고 한국문화예술교육진흥원과 강릉문화재단이 주관하는 과정 중심의 연극 예술교육 프로그램이다. 지역 아동·청소년들이 연극을 통해 자신을 표현하고 타인과 소통하며 성장할 수 있도록 지원하며, 참여자들은 한 해 동안 표현과 협업 중심의 교육을 통해 공연을 준비해 왔다.

▲2026 꿈의 극단 ‘강릉’이 오는 7일 오후 5시 강릉아트센터 소공연장에서 제2회 정기 공연 '다섯개의 달'을 선보인다. ⓒ강릉시

이번 공연은 경포호수, 정동진, 대관령, 오죽헌, 안반데기 등 강릉의 대표 명소를 배경으로 사라진 달을 찾아 나서는 아이들의 이야기를 그린다. 아이들은 각 장소에 담긴 이야기와 풍경을 무대에 담아내며, 함께 힘을 모아 달을 찾아가는 여정을 펼친다.

특히 이번 공연은 참여 아동·청소년들이 연극 예술교육을 통해 쌓아 온 경험과 성장의 과정을 가족과 시민들에게 선보이는 자리다. 서로의 이야기에 귀 기울이고 호흡을 맞추며 하나의 무대를 완성하는 모습을 통해 과정 중심 예술교육의 의미를 나누고, 강릉의 자연과 문화를 새롭게 바라보는 계기가 될 것으로 기대된다.

강릉문화재단 관계자는 “지역 아동·청소년들이 주인공이 돼 펼치는 이번 공연에 시민들의 따뜻한 관심과 응원을 바란다”며, “앞으로도 아이들이 다양한 예술적 경험을 통해 예술과 함께 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.