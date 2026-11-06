박지원 "순천대 의대 선정, 불공정하고 정의롭지 못해"

박지원 국회의원(해남·완도·진도)이 정부의 순천대 의대 신설 결정에 대해 "신청서부터 공정하지 못했고 오류가 많아 정의롭지 못했다"고 비판하면서도 목포시민을 설득해 새로운 대안을 찾아야 한다고 밝혔다.

▲박지원 국회의원이 출연한 6일 KBS광주라디오 '출발 무등의 아침'ⓒKBS광주라디오 유튜브 갈무리

박 의원은 6일 KBS광주라디오 '출발 무등의아침'에 출연해 "본안 소송 결과가 나오기도 전에 교육부가 결정을 내린 것은 대단히 유감스럽다"며 이같이 말했다.

그는 순천대의 의대 신청 서류에 부지 확보 기재 등 오류가 있었음을 지적하며 "심사위원회가 이를 알았는지 몰랐는지 모르지만 대단히 잘못된 결정"이라고 거듭 강조했다.

이어 "김원이 의원과 함께 교육부 장관을 만났고, 이재명 대통령과도 독대해 설명했지만 결과가 이렇게 나왔다"며 아쉬움을 표했다.

목포대와 서남권에서 요구하는 '재검증'의 현실성에 대해서는 "유감스럽게도 현실성이 굉장히 없다고 본다"고 선을 그었다. 그러면서 "대통령과 나눈 얘기를 다 공개할 수는 없지만, 대안을 통해 다시 출발하는 것이 어떤가 조심스럽게 목포 시민들을 설득해야 한다"고 제안했다.

박 의원은 의대 유치 실패 과정에서 전남광주통합특별시의 대응에도 쓴소리를 냈다. 그는 서남권 의료 인프라 확충 방안에 대한 질문에 "민형배 전남광주통합특별시장을 비난하는 것은 아니지만 시장께서 민첩하게 대응하지 못한 것은 유감"이라고 지적했다.

특히 "민 시장이 대안을 가지고 내게 대안(서울 빅5병원)을 얘기해놓고, 언론이 물으니 '박지원에게 물어봐라'고 한 것은 책임지는 모습이 아니다"라고 꼬집었다.

통합시가 발표하겠다는 '서남권 대전환 이니셔티브'에 대해서도 "대전환이 될지, 소전환이 될지, 아무 전환이 없을지, 지금 화난 목포 시민들 귀에 들어오겠나"라며 회의적인 시각을 드러냈다.

이어 "민형배 시장이 확실한 대안을 가지고 목포시장, 김원이 국회의원과 협의를 시작하면 자동적으로 풀릴 것"이라고 제언했다.

한편 박 의원은 최근 '신천지 교인 집단 입당 의혹' 제기에 대해 김민석 더불어민주당 대표가 사과하면서 불거진 당내 내홍에 대해 "김민석 대표가 확실한 근거를 제시하지 못해 사과했다"면서도 "진솔하게 사과했다면 정청래 전 대표도 선당후사해야 한다. 벼룩 잡자고 초가삼간을 불태울 수는 없다"며 수습을 촉구했다.

배춧값 폭락으로 시름에 빠진 지역 농가 문제에 대해서는 "올해 풍년으로 과잉 생산돼 값이 폭락했다"며 "송미령 농식품부 장관과 대화해 구체적인 안을 제시받았다"고 밝혔다. 그는 "오늘 농식품부 관계자가 해남으로 내려와 대책 회의를 할 예정"이라며 "배추 농가가 손해 보지 않도록 하겠다"고 약속했다.