원광대 앵커사업단, 호주 브리즈번서 전북·익산 바이오 역량과 올림픽 유치 홍보

원광대학교 앵커사업단은 지난 1일 부터 2일 까지 호주 브리즈번을 방문해 전북특별자치도와 익산의 지역 자원 및 바이오산업 역량을 알리고, 전북의 2036 하계올림픽 유치 홍보 활동을 펼쳤다.

이번 방문은 앵커사업단 바이오 인재 양성 분야에서 지난달 31일 부터 이달 8일 까지 운영하는 ‘2026년 현장과 사회의 이해 프로그램’의 일환으로 진행됐다.

전체 프로그램은 호주에서의 학술·기관 교류와 파푸아뉴기니 의료봉사를 연계해 학생들의 국제 보건의료 현장에 대한 이해와 사회적 책임의식을 높이기 위해 마련됐으며, 이번 호주 일정에서는 바이오·보건의료 분야 교류와 지역 홍보 활동을 펼쳤다.

방문단은 주호주 대한민국 총영사관 브리즈번 사무소를 방문해 총영사와 면담하고, 전북과 익산, 원광대학교의 바이오·헬스 역량을 소개하는 한편 향후 전북과 퀸즐랜드주 브리즈번 간 연계 사업 추진 의사를 전하며 교육·바이오·보건의료 분야 교류와 지역 간 협력 방안을 논의했다.

이어 퀸즐랜드공과대학교(QUT)에서 열린 ‘K-바이오’ 세미나에서는 한의학 기반 천연물을 비롯한 의생명 바이오 소재 연구를 소개하고, 익산 국가식품클러스터 등 전북의 농생명·바이오 산업 기반과 원광대학교의 교육·연구 역량을 호주 관계자들에게 알렸다.

특히 방문단은 2032 하계올림픽 개최도시인 브리즈번에서 전북의 2036 하계올림픽 유치 활동을 홍보했다.

양방과 한방이 조화를 이루는 통합 의료를 전북의 강점으로 소개하고, 현지 관계자들에게 전북의 올림픽 유치에 대한 관심과 지지를 당부했다.

방문단을 이끈 원광대학교 한의과대학 권오상 교수는 “올림픽 개최도시 브리즈번에서 양방과 한방의 조화를 보여주고 전북과 전북 올림픽 유치를 알릴 수 있어 뜻 깊었다”며 “앞으로도 호주 브리즈번과 견고한 협업 체계를 만들고 전북을 알리는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.

김경 원광대학교 앵커사업단장은 “앵커사업의 출발점은 지역”이라며 “이번 호주 방문을 통해 전북과 익산의 바이오 역량을 해외에 알리고, 학생들이 나눔을 실천하는 인성을 갖춘 지역 인재로 성장하도록 지원하겠다”고 말했다.