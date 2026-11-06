새만금에 국내 첫 ‘K-푸드 수출 전진기지' 구축…기본계획에 ‘글로벌 푸드허브’1단계 반영

전북특별자치도가 역점 사업으로 추진해 온 ‘새만금 K-푸드 수출허브단지 조성’이 정부의 새만금 기본계획(MP) 확정으로 추진 기반을 마련했다.

전북특별자치도는 국무조정실과 새만금위원회가 최근 의결·확정한 ‘새만금 기본계획(MP) 변경안’의 5대 추진전략에 ‘친환경 스마트 농업 기반의 글로벌 푸드밸리 조성’이 포함됐다고 6일 밝혔다. 새만금 글로벌 푸드허브 구축이 국가 정책 과제로 반영된 것이다.

이번 MP 변경은 공공주도 개발로의 전환과 사업 기간 단축이 주요 내용이다. 1단계 개발 완료 목표 시점은 기존 2050년에서 2035년으로 15년 앞당겨졌다.

글로벌 푸드허브도 1단계 사업에 포함되면서 국비 확보와 인허가 등 행정·재정 지원이 수월해질 것으로 보인다.

새만금 K-푸드 수출허브단지는 해외 수입 원료와 농생명용지에서 생산한 농산물을 푸드허브에서 가공·저장한 뒤, 항만·공항·철도를 잇는 트라이포트 물류망을 통해 수출하는 구조다.

생산부터 가공, 물류, 수출까지 한곳에서 처리하는 농식품 중계·가공무역 및 수출 기지로는 국내 첫 사례다.

사업은 2027년부터 2036년까지 10년간 총 2조 4,200억 원(국비 5,400억 원·민자 1조 8,800억 원) 규모가 투입될 것으로 예상된다.

신항만 배후부지에 60㏊ 규모의 쿨포트(저온물류) 시스템을, 수변도시 인근에 120㏊ 규모의 농식품 수출 전문 가공단지를 각각 조성하는 구상이다.

부지 조성과 공동 R&D센터, 통관·검역 통합 시설 등 공공 기반은 국비로, 가공공장과 물류센터, 곡물 비축 시설 등 수익 시설은 민간 투자로 건립될 전망이다.

농생명용지에는 스마트팜 단지와 고소득 원료작물 재배지를 조성해 입주 식품기업에 원료를 안정적으로 공급하고, 콜드체인과 연계해 신선농식품 수출도 늘린다는 계획이다. 1차 생산 위주였던 지역 농업을 가공·수출과 연결하고 판로를 넓혀 농가 소득을 높이겠다는 것이다.

▲글로벌푸드허브 구상안ⓒ전북도

익산 국가식품클러스터와의 연계도 추진한다. 국내 유일의 식품 전문 산단인 국가식품클러스터에서 연구·검증을 마친 기능성 식품, 가정간편식(HMR), 대체육 기술을 새만금의 대규모 생산 공정에 적용하고, 클러스터에서 성장한 기업이 새만금 자유무역지역과 보세구역에 입주하도록 유도해 수출기업으로 키운다는 방침이다.

수도권의 제분·착유·사료 등 곡물 가공 공장을 유치하고, 자유무역지역과 보세구역을 활용한 세제 감면과 검역·통관 원스톱 지원도 추진한다.

특히 새만금은 신항만과 국제공항, 인입철도가 완공되면 육·해·공 물류를 연계할 수 있다. 이를 통해 수출 주력산업으로 급부상한 K-푸드가 안고 있는 원료 조달부터 가공·수출까지 아우르는 국가 차원의 연계 인프라 부재라는 한계를 해소할 수 있을 것으로 기대된다.

전북특별자치도는 이번 사업이 국정과제 68번 ‘국민 먹거리 국가전략산업 육성’과 정부의 ‘K-푸드 세계화 전진기지’ 구상과도 맥을 같이 하는 만큼, 2027년 사전타당성조사 용역비 등 국비 확보에 나설 계획이다.

민선식 전북특별자치도 농생명축산산업국장은 “글로벌 푸드허브가 새만금 1단계 사업으로 확정되면서 K-푸드 수출기지 조성에 속도를 낼 수 있게 됐다”며 “농생명용지와 새만금신항의 물류 여건을 결합해 새만금을 농식품 수출 거점으로 조성하겠다”고 말했다.