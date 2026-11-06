울산시, 배남공원·대왕암공원 생태환경 개선사업 완료

울산시가 훼손된 자연환경을 복원하고 생물다양성을 높이기 위해 남구 배남공원과 동구 대왕암공원의 생태환경 개선사업을 완료했다.

6일 울산시는 남구 배남공원과 동구 대왕암공원 등 2곳의 생태환경 개선사업을 완료하고 지난 5일 낙동강유역환경청과 해당 지자체, 전문 감리자 등이 참석한 가운데 합동 준공 확인을 실시했다고 밝혔다.

▲울산시는 남구 배남공원과 동구 대왕암공원 등 2곳의 생태환경 개선사업을 완료했다.ⓒ울산시

이번 생태환경 개선사업은 기후에너지환경부의 '생태계보전부담금 반환사업'으로 추진되는 것으로 '생태계보전부담금 반환사업'은 개발사업으로 훼손된 자연환경을 복원하기 위해 개발 과정에서 부과·징수한 생태계보전부담금을 생태계 복원사업에 다시 활용하는 사업이다. 시는 지난해 12월 공모에 선정돼 국비 8억9000만 원을 확보했으며 낙동강유역환경청이 직접 시행했다.

남구 용연공단 인근 배남공원에는 4억5000만 원을 투입해 다양한 생물이 살아갈 수 있는 소규모 생태공간(비오톱)을 조성했다. 이곳에는 생태학습로를 설치하고 새들의 먹이가 되는 야생화와 교목을 심어 '새들의 밥상'을 차렸다. 또 작은 동물들이 몸을 숨기고 살아갈 수 있도록 나무더미와 새집을 설치해 다양한 생물이 함께 살아가는 공간을 마련했다. 식생이 풍부해지면서 탄소 흡수와 미세먼지 저감에도 도움이 될 것으로 기대된다.

동구 대왕암공원에는 4억4000만 원을 들여 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 갯봄맞이꽃의 서식환경을 개선했다. 갯봄맞이꽃은 대왕암공원 해안에서 자라는 희귀식물이다. 갯봄맞이꽃이 안정적으로 자랄 수 있도록 서식환경을 정비하고 해안가에 자생하는 초화류를 심었으며 사람들의 발길로 꽃이 훼손되지 않도록 보호 울타리를 둘렀다. 해안가를 찾는 시민의 안전을 위해 안전 울타리 약 400m도 설치했다.

울산시 관계자는 "이번 사업은 지역의 생태적 특성을 고려해 훼손된 자연을 되살리고 생물다양성을 높이는 기반을 마련했다는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 관계 기관과 협력해 정기적인 현장 점검과 사후관리를 강화하겠다"고 말했다.