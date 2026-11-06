천안 일본인 여성 살해 30대, 계획범행 확인…6일 구속 송치

▲천안에서 일본인 여성을 살해한 30대 남성이 계확적으로 범행을 저지른 것으로 드러났다 ⓒAI 생성이미지

충남 천안에서 20대 일본인 여성을 살해한 30대 남성이 계획적으로 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

천안서북경찰서는 6일 살인 혐의로 구속된 30대 남성 A씨를 이날 오전 11시 공소청에 송치할 예정이라고 밝혔다.

A씨는 지난달 28일 오후 4시 20분께 천안시 서북구 두정동의 한 오피스텔에서 일본 국적의 20대 여성 B씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

범행 직후 전북 전주로 달아난 A씨는 이튿날 새벽 한 숙박업소에서 경찰에 붙잡혔다.

경찰 조사 결과 A씨는 주식투자 실패 등으로 장기간 자신의 처지를 비관하다 스스로 목숨을 끊기로 결심한 상태에서, 일방적으로 호감을 품고 있던 B씨를 살해한 뒤 자신도 숨지려 범행을 계획한 것으로 파악됐다.

경찰은 범행 전후 행적과 주거지 압수수색, 휴대전화 디지털포렌식 분석 등을 통해 사전 계획 정황을 확인했다.

또 A씨의 진술과 휴대전화 분석 결과, 두 사람 사이에 감정적 교류는 없었으며 과거 관계 성범죄 이력도 확인되지 않았다고 설명했다.