인천시, 롯데·초록우산과 손잡고 공공 실내놀이터 조성

인천광역시가 민간 사회공헌 재원을 활용해 미세먼지와 기후변화에 영향을 받지 않고 어린이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 공공 실내놀이터 조성에 나선다.

인천시는 6일 시청 대접견실에서 롯데지주, 초록우산과 ‘mom편한 놀이터 사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

▲아이사랑 드림센터 조감도 ⓒ인천광역시

이번 사업은 인천시가 롯데그룹과 초록우산이 추진한 전국 공모사업에 최종 선정되면서 마련됐다. 2017년부터 시작된 ‘mom편한 놀이터’는 롯데그룹이 사업비를 지원하고 초록우산이 설계와 시공을 맡아 전국 어린이 놀이공간을 개선하는 사회공헌사업이다.

협약은 유엔아동권리협약에 명시된 아동의 놀 권리를 보장하고, 경제적 여건과 관계없이 모든 어린이가 균형 잡힌 여가생활을 누릴 수 있도록 3개 기관이 힘을 모으기 위해 추진됐다.

실내놀이터는 부평구 아이사랑드림센터 A동 2층에 조성된다. 인천시는 전체 1347㎡ 규모의 전시체험관 중 471.3㎡를 놀이터 공간으로 제공하고, 준공 이후 시설 유지보수와 운영을 담당한다. 롯데지주는 사업비를 지원하며 초록우산은 설계와 시공을 맡는다.

조성되는 시설은 어린이놀이시설 안전관리법에 따른 안전기준을 충족하는 지역개방형 공공시설로, 시민 누구나 무료로 이용할 수 있다. 전국 ‘mom편한 놀이터’ 34호점으로 지정될 예정이다.

인천시는 지난 9월 관내 어린이집 영유아를 대상으로 사전 의견조사를 진행하고 설계에 착수했다. 이달 중 공사를 시작해 내년 1월 준공할 예정이며, 개관식과 시범운영을 거쳐 내년 상반기 정식 운영에 들어갈 계획이다.

박찬대 시장은 “민간과 힘을 모아 우리 아이들에게 새로운 실내놀이터를 선물할 수 있게 돼 기쁘다”며 “아이들의 의견이 잘 반영돼 마음껏 뛰어놀 수 있는 공간이 되길 기대한다”고 말했다. 이어 “앞으로도 다양한 민간 협력을 발굴해 어린이가 행복한 도시 인천을 만들어 나가겠다”고 덧붙였다.