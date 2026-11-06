인천시, 생애주기별 맞춤형 주거복지 안전망 구축 나서

인천광역시가 청년부터 고령자까지 시민들의 생애주기별 주거 수요에 맞춘 맞춤형 주거복지 서비스 확대에 나선다.

인천시는 6일 시청에서 LH주거복지정보㈜, 인천광역주거복지센터와 ‘생애주기별 주거상담 및 주거복지서비스 연계 지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

▲박찬대 인천광역시장(가운데)이 박종률 인천광역주거복지센터장(왼쪽)과 임정미 LH주거복지정보 사장과 '생애주기별 주거상담 연계지원 업무 협약식'을 갖고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ인천광역시

이번 협약은 청년과 신혼부부, 중장년, 고령자 등 생애주기에 따라 달라지는 주거 수요에 대응하고, 체계적인 상담과 서비스 연계를 통해 시민들에게 필요한 주거지원을 제공하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 3개 기관은 각자의 전문성과 자원을 활용해 생애주기별 맞춤형 주거상담을 제공하고, 공공임대주택 등 다양한 주거지원 정보를 안내하기로 했다. 또한 기관별 역할을 분담하고 실무협의회를 운영해 협력체계를 강화할 방침이다.

특히 단순한 정보 제공에 그치지 않고 정례적인 실무협의회를 통해 복합적인 주거 어려움을 겪는 가구를 발굴하고, 필요한 복지서비스를 적기에 연계하는 등 실질적인 지원에 나설 계획이다.

박찬대 시장은 “이번 업무협약으로 시민들이 생애주기에 맞는 주거지원 정보를 원스톱으로 안내받을 수 있는 기반이 마련됐다”며 “전문기관과 긴밀히 협력해 시민의 삶에 실질적인 도움이 되는 맞춤형 주거복지를 실현하겠다”고 말했다.

시는 앞으로 협약 기관들과 실무협의회를 수시로 운영해 주거복지 사각지대를 해소하고 시민 중심의 주거지원 체계를 강화해 나갈 계획이다.