장흥 오리농장서 AI 항원 검출…2만 마리 긴급 방역

전남광주특별시 장흥군의 한 육용 오리 농장에서 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 방역당국이 긴급 방역조치에 나섰다.

6일 특별시에 따르면 전날 장흥군 부산면 소재 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자 항원이 확인됨에 따라 농장 출입통제와 소독, 이동제한 등 확산 방지 조치를 시행했다.

해당 농장은 28일령 육용오리 2만여 마리를 사육하는 곳으로, 농장 측의 폐사 신고에 따라 동물위생시험소가 정밀검사를 실시한 결과 H5형 AI 항원이 검출됐다.

▲장흥 오리 농장에서 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 긴급 방역을 실시했다. 2026. 11. 05 ⓒ전남광주특별시

현재 고병원성 여부는 농림축산검역본부에서 정밀검사 중이며, 최종 결과는 1~3일 이내 나올 것으로 예상된다.

특별시는 항원 검출 즉시 가축위생방역지원본부 초동방역팀 2명을 투입해 농장 출입을 통제하고 긴급 소독을 실시했다.

또한 해당 농장에 대한 가축 처분 방역조치를 진행하고, 반경 10㎞ 이내를 방역지역으로 설정해 가금류 이동제한과 소독, 예찰을 강화했다. 전체 오리 농장을 대상으로 일제 정밀검사도 추진할 계획이다.

특히 추가 확산을 차단하기 위해 지난 5일 오후 11시부터 6일 오후 11시까지 24시간 동안 전남광주 지역 오리 농장과 계열사, 도축장, 사료공장 등 축산시설 및 축산차량에 일시이동중지명령을 발령했다. 가금농장과 축산관계 시설에 대한 일제 소독도 병행한다.

이영남 동물방역과장은 "최근 야생조류에서 고병원성 조류인플루엔자가 지속적으로 검출되고 농장에서도 항원이 확인된 만큼 추가 발생을 막는 데 총력을 다하겠다"며 "축산농가에서도 경각심을 갖고 차단방역 수칙을 철저히 준수해 고병원성 AI 예방에 최선을 다해 달라"고 당부했다.

한편 지난해부터 올해 현재까지 전국 9개 시·도에서 고병원성 조류인플루엔자 62건이 발생했으며, 이 가운데 전남광주 지역에서는 5개 시·군에서 11건이 발생한 것으로 집계됐다.