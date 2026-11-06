[속보] 李대통령, 새 법무장관에 이용철 방사청장 지명…홍익표 사의 표명

이재명 대통령이 6일 신임 법무부 장관 후보자로 이용철 방위사업청장을 지명했다고 청와대가 밝혔다.

임광현 대통령비서실장은 이날 오후 브리핑에서 이같이 밝혔다.

임 실장의 후임인 국세청장 후보자로는 안덕수 서울지방국세청장이 지명됐다.

청와대는 또 홍익표 정무수석이 사의를 표했고, 최인호 전 의원을 후임 정무수석으로 임명했다고 밝혔다.

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