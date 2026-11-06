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[속보] 李대통령, 새 법무장관에 이용철 방사청장 지명…홍익표 사의 표명

국세청장에 안덕수…靑 정무수석 최인호로 교체

곽재훈 기자  |  기사입력 2026.11.06. 16:01:15 최종수정 2026.11.06. 16:04:17

이재명 대통령이 6일 신임 법무부 장관 후보자로 이용철 방위사업청장을 지명했다고 청와대가 밝혔다.

임광현 대통령비서실장은 이날 오후 브리핑에서 이같이 밝혔다.

임 실장의 후임인 국세청장 후보자로는 안덕수 서울지방국세청장이 지명됐다.

청와대는 또 홍익표 정무수석이 사의를 표했고, 최인호 전 의원을 후임 정무수석으로 임명했다고 밝혔다.

※자세한 기사가 이어집니다.

▲임광현 대통령 비서실장이 6일 신임 법무부 장관 후보자와 국세청장, 정무수석 비서관 지명에 관한 발표를 하고 있다. 이재명 대통령은 이날 법무부 장관 후보자로 이용철 현 방위사업청장을 지명하고 국세청장에 안덕수 현 서울지방국세청장을 임명했다. 홍익표 현 수석이 사의를 표명한 청와대 정무수석비서관에는 재선 의원 출신인 최인호 주택도시보증공사 사장이 발탁됐다. ⓒ연합뉴스

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곽재훈

곽재훈 기자

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프레시안 정치팀 기자입니다. 국제·외교안보분야를 거쳤습니다. 민주주의, 페미니즘, 평화만들기가 관심사입니다.

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