담양군, 성인문해 시화전 수상자 시상…배움의 결실 나눠

담양군이 한글을 배우며 삶의 이야기를 시와 그림으로 표현한 성인문해교육 학습자들의 성과를 격려했다.

군은 '담양인문학 문해교실 시화전'과 '전국 성인문해 시화전'에서 수상한 학습자들을 대상으로 시상식을 열었다고 6일 밝혔다.

성인문해 시화전은 배움의 기회를 놓쳤던 성인 학습자들이 한글을 익히며 느낀 기쁨과 인생 경험을 작품으로 표현하는 행사다.

▲담양인문학 문해교실 시화전 작품ⓒ담양군

올해 담양인문학 문해교실 시화전에는 92명이 참여했다.

수상자는 김칠순 씨(92·개동교회)의 담양군수상을 비롯해 김화곤 씨(81·덕촌마을)의 담양군의회 의장상, 김서운 씨(83·성도2구마을)의 담양군노인협회장상, 배정효 씨(85·무정관1반)의 한국문해교육협회장상 등이다.

전국 성인문해 시화전에서는 배만재 씨(68)가 전남광주통합특별시장상, 장복순 씨(85)가 전남광주통합특별시교육감상을 받았다. 이 밖에도 5명이 전남인재평생교육진흥원장상을 수상했다.

박종원 군수는 "어르신들이 시와 그림에 담아낸 삶의 이야기가 많은 사람에게 위로와 감동을 전하길 바란다"며 "배움을 향한 열정이 계속 이어지도록 응원하겠다"고 말했다.

한편 담양군은 오는 12월 중 2027년 담양인문학 문해교실 신규 학습장과 학습자를 모집할 예정이다.