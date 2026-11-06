경산시, (주)알트리온 등 관내 우수기업 10개사로 무역사절단 파견

경북 경산시는 (주)알트리온 등 관내 우수기업 10개사로 무역사절단을 구성해 오는 8~14일까지 중국 상하이와 인도 뉴델리에 파견키로 했다.

중국 상하이와 인도 뉴델리는 로봇·AI·첨단제조 산업이 빠르게 성장하고 다양한 소비재 수요까지 갖춘 시장 잠재력이 높은 핵심 거점이다.

경산시는 이번 무역사절단을 통해 현지 산업시장 동향을 살피고 지역 기업의 신규 수출시장 개척과 거래선 확대를 지원할 계획이다.

▲ 경산시청ⓒ경산시 제공

이번 무역사절단에는 ▲(주)알트리온 ▲에스피티 ▲(주)에프알티로보틱스 ▲(주)알오지스틱스 ▲(주)레일온 ▲비케이바이오푸드(주) ▲(주)에스팩토리 ▲승주농장 ▲(주)달구벌명가식품 ▲(주)세제몰 등 로봇·기계, K-푸드, 소비재 등 다양한 분야에서 기술력과 수출 경쟁력을 갖춘 관내 우수기업 10개사가 참여한다.

파견기업은 현지 수출상담회에서 사전 1:1 맞춤형으로 연계된 바이어와 상담을 진행하며, 기업별 주력 상품을 소개하고 현지 시장의 수요와 진출 가능성을 집중적으로 논의할 예정이다.

특히, 이번 무역사절단은 수출상담과 함께 현지 첨단산업 생태계를 직접 살펴보는 산업교류 프로그램도 함께 추진한다.

중국 휴머노이드 로봇혁신센터, 화웨이 연구개발센터, 인도공과대학 IHFC(I-Hub Foundation for Cobotics) 등 현지 로봇·첨단 산업 관련 기관을 방문해 최신 기술개발 동향과 산업현장 적용사례를 살펴보고 산학연 협력체계, 산업육성정책 등을 폭넓게 모색할 예정이다.

조현일 경산시장은 “글로벌 경기의 불확실성이 지속되는 가운데 지역 기업들이 새로운 아시아 해외시장 판로를 개척하고 수출 경쟁력을 높일 수 있도록 적극 지원하겠다”며, “이번 무역사절단이 지역기업의 우수한 제품을 중국과 인도 시장에 알리는 것은 물론, 로봇·첨단산업 분야의 새로운 교류 가능성을 발굴해 실질적인 수출 성과와 지역산업의 경쟁력 강화로 이어지는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

한편, 경산시는 지역 중소기업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 매년 무역사절단을 파견하고 있으며, 해외전시회 참가지원사업, 해외규격 인증획득지원 사업 등 기업수요에 맞춘 다양한 수출지원 정책을 추진하고 있다.