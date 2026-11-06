전남광주, 입동과 함께 주말 기온 '뚝'…한파주의보 발효

▲강추위 ⓒ연합뉴스

겨울의 시작을 알리는 절기인 입동을 맞는 주말, 전남광주 지역에 한파주의보가 발효되고 추운 날씨가 이어질 전망이다.

6일 기상청에 이날 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 기온이 큰 폭으로 떨어지면서 내일 아침기온은 1~5도로 예보돼 쌀쌀한 날씨가 이어질 예정이다.

낮 최고기온도 전남광주 대부분 지역에서 오늘보다 3~10도 가량 낮아져 12~15도로 내다봤다.

7일 전남광주 주요지역 아침최저기온은 ▲곡성1도 ▲광양2도 ▲나주2도 ▲담양2도 ▲광주3도 ▲영광3도 ▲함평3도 ▲무안3도 등이다.

낮최고기온은 ▲영광11도 ▲장성12도 ▲화순12도 ▲담양12도 ▲진도12도 ▲신안12도 ▲광주13도 ▲나주13도 등으로 예보됐다.

특히 6일 오후 9시부터 전남지역 보성·광양·강진·나주·해남 등에 한파주의보가 발효될 예정이어서 내륙 및 산지 중심으로 얼음이 얼거나 서리가 내리는 곳도 있을 전망이다.

또한 전남광주 지역에 바람이 순간풍속 15m/s 안팎으로 강하게 불면서 체감온도는 더 낮을 것으로 내다봤다.

기상청 관계자는 "면역력이 약한 노약자와 어린이는 가급적 야외활동을 자제하는 등의 건강관리에 유의하고 날로와 전기장판 등 난방기 사용시 화재 예방에 각별히 유의해야 한다"며 "농작물의 저온피해가 없도록 보온에도 신경써야 한다"고 강조했다.