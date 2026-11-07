가야산을 하나의 관광권으로...성주·고령·거창·합천, 13년 광역관광 대장정 시동

▲성주·고령·거창·합천군이 지난 6일 고령군청에서 '가야산권 광역관광개발 기본계획 수립 연구용역' 최종보고회를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ성주군

가야산을 중심으로 맞닿아 있는 경북 성주·고령과 경남 거창·합천이 행정구역의 경계를 넘어 하나의 광역관광권 조성에 나섰다.

각 지역에 흩어져 있던 자연경관과 역사문화유산, 휴양·레저 자원을 하나의 관광벨트로 연결해 개별 관광지 중심의 한계를 극복하고 체류형 관광도시로 발전시키겠다는 구상이다.

특히 2027년부터 2039년까지 13년에 걸친 중장기 개발계획이 마련되면서 가야산권 관광산업의 새로운 전환점이 될지 관심이 모아진다.

성주·고령·거창·합천군은 지난 6일 고령군청에서 '가야산권 광역관광개발 기본계획 수립 연구용역' 최종보고회를 개최하고 4개 군 공동 관광개발 청사진을 공개했다.

이번 연구용역은 가야산을 중심으로 인접한 4개 군의 관광자원을 연계해 광역 관광 경쟁력을 확보하고 지역 간 상생발전 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

개별 지자체가 각각 관광시설을 확충하는 방식에서 벗어나 관광객의 이동 동선과 체류시간을 고려한 공동 관광권역을 조성하겠다는 것이 핵심이다.

4개 군은 앞서 2024년 가야산권 관광벨트 조성을 위한 업무협약을 체결했으며, 이어 2025년부터 한국관광공사와 함께 총 4억 원을 투입해 공동 관광개발 전략과 지역별 특화사업을 발굴해 왔다.

이번 최종보고회는 그동안의 공동 연구를 바탕으로 장기적인 개발 방향과 구체적인 사업 구상을 정리했다는 점에서 의미가 있다.

◆ '가야별곡 여행권'…자연·역사·웰니스 3대 테마로 승부

기본계획이 제시한 비전은 'K-로컬여행의 즐거움, 가야별곡 여행권'이다.

이를 실현하기 위해 가야산맥 진경, 가야 헤리티지, 산촌 웰니스 등 3대 관광테마를 설정하고 2027년부터 2039년까지 단계별 개발을 추진한다.

가야산맥 진경은 가야산을 중심으로 한 수려한 자연경관과 산악 관광자원을 활용하는 전략이다. 가야 헤리티지는 대가야와 가야문화권의 역사·문화적 가치를 관광 콘텐츠로 확장하는 데 초점을 맞춘다.

산촌 웰니스는 산림과 온천, 휴양자원을 활용해 휴식과 치유를 결합한 체류형 관광을 육성하는 방향이다.

특히 이번 계획에서 눈에 띄는 것은 4개 군이 공동으로 추진하는 연계협력사업이다.

가야산 둘레길과 힐링드라이브 조성, 파노라믹 경관명소 육성, 공동 관광브랜드 개발, 통합 관광홍보 플랫폼 구축, 관광교통서비스 상품화 등이 주요 사업으로 제시됐다.

이는 각각의 관광지를 개별적으로 방문하는 방식에서 벗어나 여러 지역을 연결해 여행할 수 있도록 관광 동선 자체를 상품화하려는 시도다.

가야산 둘레길과 드라이브 코스를 중심으로 자연경관과 역사문화시설, 휴양·레저시설을 연결하면 관광객의 체류시간을 늘리고 지역 간 소비를 확산시키는 효과도 기대할 수 있다.

◆ 성주호부터 해인사까지...4개 군 특화사업으로 관광 시너지

광역관광권의 경쟁력은 지역별 특색을 얼마나 차별화된 관광상품으로 만들어 내느냐에 달려 있다.

이번 기본계획에는 4개 군의 대표 관광자원을 활용한 특화사업도 담겼다.

성주군은 성주호 산수휴양거점 조성과 가야산권 에코레저거점 육성을 추진한다. 성주호의 수변 경관과 가야산의 자연환경을 결합해 휴양과 레저를 즐길 수 있는 관광 기반을 마련한다는 계획이다.

고령군은 대가야역사테마관광지 재생과 대가야 스테이 거점 조성을 제시했다. 대가야의 역사문화자원을 활용해 체험형 역사관광과 숙박을 연계하는 방향이다.

거창군은 수승대 풍류극장 프로젝트와 글로벌 온천 웰니스 테마파크 조성을 추진사업으로 제안했다. 자연경관과 전통문화, 온천 휴양을 결합해 관광 콘텐츠의 다양성을 확보한다는 구상이다.

합천군은 대장경테마파크를 K-기록문화유산 체험거점으로 육성하고 해인사 가야관광지구 및 해인촌 명소 조성을 추진한다. 세계적인 문화유산인 팔만대장경과 해인사의 역사적 가치를 관광산업과 연결하는 데 초점을 맞췄다.

이처럼 4개 군은 각자의 대표 관광자원을 중심으로 특화사업을 추진하면서도 가야산 둘레길과 힐링드라이브 등 공동 관광동선으로 연결해 시너지를 창출한다는 전략이다.

자연경관과 역사문화, 휴양레저가 하나의 여행상품으로 구성된다면 당일 방문 중심의 관광에서 벗어나 숙박과 지역 소비를 동반하는 체류형 관광권역으로 발전할 가능성이 있다.

◆ 기본계획에서 실제 사업으로...재원 확보와 지자체 협력이 관건

다만 이번 연구용역 최종보고회가 곧바로 모든 사업의 착수를 의미하는 것은 아니다.

13년에 걸친 장기 개발계획이 실질적인 성과로 이어지기 위해서는 사업별 타당성 검토와 예산 확보, 인허가, 운영계획 등 구체적인 실행 과정이 뒷받침돼야 한다.

특히 4개 군이 공동으로 추진하는 사업은 지자체별 재정 여건과 행정 절차, 사업 우선순위가 다를 수 있어 지속적인 협력체계가 중요하다.

관광객이 실제로 지역을 이동할 수 있도록 교통편을 확충하고, 관광지 간 연계 상품과 통합 홍보를 구체화하는 작업도 필요하다.

성주군은 이번 기본계획을 토대로 경상북도 제8차 관광개발계획과 문화체육관광부 지역 K-관광개발 기본계획 등 상위계획 반영을 추진할 방침이다.

이를 통해 국·도비 확보의 근거를 마련하고 관계기관 및 인접 지자체와 협력해 사업을 단계적으로 구체화한다는 계획이다.

전화식 성주군수는 "이번 기본계획은 개별 지자체의 한계를 넘어 4개 군이 가야산권을 하나의 관광권역으로 바라보고, 공동의 발전전략을 마련했다는 데 큰 의미가 있다"며. "앞으로 실질적인 공동사업 추진을 위한 협력체계를 구축하고, 상위계획 반영과 국·도비 확보 등 실행 기반을 마련해 가야산권을 대한민국 대표 체류형 로컬 관광권역으로 육성해 나가겠다"고 밝혔다.

◆ 관광객은 경계를 넘는다.....지역 상생형 관광모델 될까

가야산권 광역관광개발의 핵심은 관광객의 시선에서 지역을 하나의 여행공간으로 재구성하는 데 있다.

관광객에게 행정구역은 큰 의미가 없다. 성주호에서 자연을 즐기고 고령에서 대가야의 역사를 체험한 뒤 거창에서 휴양하고 합천 해인사에서 문화유산을 만나는 여행이 가능해진다면 4개 군은 경쟁 관계가 아닌 상호 보완적인 관광 파트너가 될 수 있다.

그러나 관광벨트의 성공은 관광시설의 숫자보다 실제 이동 편의와 콘텐츠의 완성도, 숙박·음식점 등 지역 상권과의 연계에 달려 있다.

공동 브랜드를 만들고 관광지를 연결하는 것만으로는 충분하지 않다. 관광객이 여러 지역에 머물며 소비하고 다시 찾을 수 있는 구체적인 상품과 서비스가 필요하다.

가야산이라는 하나의 자연·역사적 자산을 공유하는 4개 군이 공동의 비전을 실제 사업으로 구현할 수 있을지 주목된다.

개별 관광지 개발을 넘어 지역의 경계를 허무는 광역관광 전략이 성공한다면 가야산권은 경북과 경남을 잇는 새로운 체류형 관광축으로 자리매김할 가능성이 있다.

13년 장기 계획의 출발선에 선 가야별곡 여행권. 이제 중요한 것은 청사진을 얼마나 구체적인 사업과 관광객의 발길로 연결하느냐다.