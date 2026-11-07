"늦가을 무주를 달리자"…제35회 문화체육관광부장관기 메디오폰도 자전거대회

▲ⓒ제35회 문화체육관광부장관기 메디오폰도 자전거 대회 참가한 선수들이 설천면 일원을 달리고 있다

가을 단풍이 절정을 이룬 무주군에서 제35회 문화체육관광부장관기 메디오폰도 자전거대회가 전국에서 참가한 700명의 선수들의 열기 속에 7일 개최됐다.

대한자전거연맹이 주최하고 전북특별자치도자전거연맹이 주관, 문화체육관광부, 대한체육회, 전북특별자치도, 무주군이 후원한 이번 대회에는 비경쟁 코스 완주 방식으로 진행됐다.

참가 선수들은 이날 예체문화관 광장을 출발해 단풍이 물든 설천면 소천교를 지나 불대저수지, 오두재, 덕지삼거터널, 구천동관광특구를 지나 라제통문을 거쳐 국민체육센터까지 95.6km를 달렸다.

무주군은 대회에 앞서 해당 구간의 노면 상태 점검 및 정비, 코스 안내판 설치 등을 완료하고 대회 당일에는 군청 교통지도, 구급차 등 안전 지원 차량 투입 외에도 구간별 교통 유도 요원 240명을 배치해 원활한 대회 운영과 선수 안전에 힘썼다.

참가 선수들은 “가을단풍이 아름다운 무주를 마음껏 달릴 수 있어 좋았다”라며 “무주는 자전거 동호인이라면 한 번만 와본 사람은 없을 만큼 경관은 물론, 대회 코스, 환경 등이 정말 최고”라고 입을 모았다.

황인홍 무주군수는 “무주 대회가 자전거 타기 좋은 무주를 알리고 자전거 타기 붐 조성으로 선수들에게는 보람을 지역에는 스포츠 중심도시라는 명성과 경제 활성화를 기대할 수 있도록 지속적으로 대회를 지원하겠다”라는 뜻을 밝혔다.

또한, 대회 참가자들이 안전하게 대회를 치를 수 있도록 힘써준 관계자와 추운 날씨에도 불구하고 힘써준 자원봉사자들께도 감사의 뜻을 전했다.

한편, 무주군은 이번 “35회 문화체육관광부장관기 메디오폰도 자전거대회” 외에도 올해 “2026 무주 덕유산 전국산악자전거대회”와 전국적인 명성과 전통을 자랑하는 “무주 그란폰도 메디오폰도 자전거대회” 개최 등 ‘자전거 도시’로서의 입지를 확고히 하고 있다.