한림성심대학교 제14회 나이팅게일 선서식

한림성심대학교(총장 문영식) 간호학부는 지난 4일 도헌대강당에서 간호학부 재학생과 학부모, 교직원 등 약 260명이 참석한 가운데 나이팅게일 선서식을 했다.

나이팅게일 선서식은 간호학부 2학년 학생들이 미래 간호사로서의 정체성을 확립하고 생명 존중과 봉사, 헌신의 가치를 되새기기 위해 진행되는 학과 대표 공식 행사로 올해 14회를 맞이했다.

ⓒ한림성심대

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이날 선서식은 ▲이봉숙 간호학부장 인사말 ▲문영식 총장 격려사 ▲정숙자 춘천시 간호사회 회장 축사 ▲촛불점화 및 휘장수여 ▲나이팅게일 선서 ▲축하공연 순으로 진행되었으며, 간호학부 2학년 학생 226명은 나이팅게일의 숭고한 정신을 본받아 전문 간호인으로서의 책임과 소명을 다할 것을 선서했다.

선서식이 시작하기 전에는 선서식을 진행한 2학년 학생들의 학부모를 대상으로 한 간담회를 실시, 학과소개 및 향후 임상실습과 교육과정을 전달하고 건의사항 및 질의응답 시간을 통해 소통하는 시간을 가졌다.

이봉숙 간호학부장은 “오늘의 다짐을 잊지 않고 끊임없는 배움과 성찰을 통해 환자에게 신뢰와 사랑을 전하는 따뜻하고 전문성 있는 간호사로 성장해 주길 바란다”고 말했다.

한림성심대학교는 5개의 재단병원을 운영하는 일송학원 산하 교육기관으로 이에 따라 간호학부는 재단병원과 연계한 체계적인 현장실습이 가능하며, 2018년(58회)부터 6년간 간호사 국가면허 시험 합격률 100%를 기록했고 2019년 간호사 국가시험에서는 전국 수석을 배출한 바 있다.

또한, 2024년도 상반기 간호교육인증평가에서는 최고등급인 5년인증 획득으로 경쟁력을 입증했고 매주기 최고등급인 5년 인증을 받은 도내 전문대학은 한림성심대학교가 유일하다.

한림성심대학교 간호학부는 1939년 강원도립춘천병원 부속 간호부양성소에서 출발해 2010년 간호과 개설, 2012년 4년제 간호학과 승격, 2024년 간호학부 승격을 거쳐 왔다.

한편, 신입생에게 첫 학기 50%의 장학금을 지급(정원 내 국가장학금 신청 필수)하는 한림성심대학교의 2027학년도 수시 2차 원서접수 기간은 11월 11일부터이다.