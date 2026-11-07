한림성심대 방사선과, 국제 초음파 자격시험 합격자 배출 쾌거

한림성심대학교(총장 문영식) 방사선과가 미국 임상초음파 자격인증기관인 ARDMS에서 시행하는 초음파물리(SPI) 시험에서 합격자를 잇따라 배출하며 전문 방사선 인재 양성에 성과를 거두고 있다.

SPI 시험에는 방사선과 3학년 이슬기, 안소정 학생이 합격했다.

ⓒ한림성심대

이번 성과는 의료영상 분야의 국제 전문자격 취득을 통해 학생들의 전문 역량을 다각화하고, 경쟁력 있는 방사선 인재를 양성하고 있다는 점에서 의미가 있다.

학생들이 취득한 SPI시험에 대해 살펴보면 초음파의 물리적 원리와 장비의 작동 원리, 영상 형성 및 최적화 등 초음파 검사에 필요한 기초 전문지식을 평가하는 시험으로 복부·심장·혈관 등 희망하는 분야의 임상 전문시험에 합격하면 해당 분야의 전문 자격을 취득할 수 있다.

한림성심대학교 방사선과는 학생들의 전공 전문성과 취업 경쟁력을 높이기 위해 체계화된 교육과정과 더불어 다양한 특강과 맞춤형 자격시험 대비 교육을 운영하는 등 전공지식을 심화하는 한편, 학생들이 자신의 진로와 관심 분야에 맞춰 전문자격에 도전할 수 있도록 지원하고 있다.

또한, 의료영상 분야를 넘어 핵의학과 방사선 안전관리 분야까지 폭넓은 전문교육을 제공하고 있다.

특히 재학생과 졸업생 중에는 방사선취급감독자면허(SRI), 방사성동위원소 취급자 일반면허(RI) 등 전문성이 높은 자격을 취득한 인재들이 배출되고 있어 학과의 차별화된 교육 경쟁력을 보여주고 있다.

한림대학교의료원 산하 병원들과의 긴밀한 협력체계를 바탕으로 임상 현장과 연계한 교육을 실시하고 있으며 다양한 의료 분야는 물론 원자력 및 방사선 관련 산업 분야까지 진출할 수 있는 교육 기반을 갖추고 있다.

한림성심대학교는 1939년 강원도립춘천병원 부속 간호부양성소를 모태로 출발했으며, 방사선과는 2007년 개설됐다.

이후 재단 산하 병원들과 연계한 임상 중심 교육을 바탕으로 전문 인력을 양성하고, 방사선사 국가면허시험 전국 수석과 국제 초음파 전문자격 합격자 배출 등 성과를 이어가고 있다.

한편, 신입생에게 첫 학기 50%의 장학금을 지급(정원 내 국가장학금 신청 필수)하는 한림성심대학교의 2027학년도 수시 2차 원서접수 기간은 11월 11일부터이다.