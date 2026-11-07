알펜시아리조트 26/27 스키 시즌 준비 박차…28일 개장 예정

X6+ 시즌패스 판매 중…고객 선택형·세미시즌룸 패키지도 준비

KH그룹 알펜시아리조트가 26/27 동계시즌을 앞두고 스키장 개장 준비에 본격적으로 나섰다.

알펜시아리조트 스키장은 28일 개장을 계획으로 제설과 슬로프 정비, 리프트 시설 점검 등을 진행하고 있다. 다만 개장 일정은 향후 기상 및 제설 여건에 따라 변동될 수 있다.

ⓒ알펜시아리조트

ⓒ알펜시아리조트

올 시즌에는 스키장 이용객의 편의와 안전성을 높이기 위한 시설 개선과 주요 설비 정비도 함께 진행한다.

리프트 2호기 하차장의 방풍막을 확대해 이용 편의성을 높이고, 델타·에코 슬로프의 안전망을 보강해 슬로프 안전성을 강화한다.

또한 리프트 2호기 와이어로프를 비롯한 주요 설비 정비를 통해 보다 안정적인 운행 환경을 조성할 예정이다

알펜시아리조트는 개장 전까지 리프트와 슬로프 등 주요 시설에 대한 점검과 정비를 지속해 안정적인 스키장 운영 환경을 구축한다는 계획이다.

26/27 동계시즌 통합 시즌권인 ‘X6+ 시즌패스’도 현재 판매 중이다.

X6+ 시즌패스는 알펜시아리조트를 비롯해 모나용평, 하이원리조트, 지산리조트, 웰리힐리파크, 엘리시안강촌 등 전국 6개 스키장을 하나의 시즌권으로 이용할 수 있는 통합 시즌패스다.

시즌 동안 횟수 제한 없이 각 스키장을 이용할 수 있어 다양한 설질과 코스를 경험하려는 스키·스노보드 이용객들의 선택 폭을 넓혔다.

겨울철 체류형 고객을 위한 숙박 상품도 준비하고 있다.

먼저 고객 선택형 상품은 객실과 조식 또는 디너, 스키 또는 워터파크 이용 혜택을 고객이 여행 일정과 취향에 따라 선택해 구성할 수 있도록 마련할 예정이다.

또한 세미시즌룸 상품은 3박·5박·7박 숙박과 스키 이용 혜택을 결합하고 식음(F&B) 할인 혜택까지 제공하는 체류형 상품으로 선보일 계획이다.

세부 구성과 판매 조건은 최종 조율 후 알펜시아리조트 공식 홈페이지와 온라인 판매 채널을 통해 순차적으로 판매할 예정이다.

KH그룹 관계자는 7일 “26/27 동계시즌을 앞두고 제설과 슬로프 정비는 물론 리프트와 안전시설에 대한 점검과 보강을 진행하고 있다”며 “시즌권과 숙박 패키지 등 다양한 상품을 함께 마련해 고객들이 보다 편리하고 쾌적하게 겨울 레저를 즐길 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.

알펜시아리조트는 2009년 강원개발공사가 평창동계올림픽 유치와 시설 조성을 위해 개장했으며, 2018년 대회에서는 스키점프·바이애슬론·크로스컨트리·슬라이딩 등 7개 종목을 개최한 바 있다.