파라타항공, 실제 불꽃·연기 속 화재진압훈련…“안전은 실전처럼”

안전교육 투자 지속…현장 대응 역량 강화에 집중

파라타항공이 실제 화재 상황을 재현한 실전형 훈련을 통해 객실승무원의 기내 화재 대응 역량 강화에 나섰다.

최근 항공기 내 보조배터리 등 리튬배터리 관련 화재에 대한 경각심이 높아지는 가운데, 파라타항공이 5일 ‘유한대학교-파라타항공 항공훈련센터’에서 객실승무원을 대상으로 화재진압훈련을 실시했다고 밝혔다.

ⓒ파라타항공

이번 훈련은 실제 기내에서 화재가 발생할 경우 객실승무원들이 신속하고 정확하게 대응할 수 있도록 실무 역량을 높이는 데 중점을 뒀다.

특히 파라타항공은 이론과 절차 숙지에 그치지 않고, 실제 불꽃과 연기가 발생하는 전문 화재진압훈련시설을 활용해 승무원들이 화재 상황을 직접 경험하며 대응 능력을 익히도록 했다.

승무원들은 실제 화재와 유사한 환경에서 화재 발생 상황을 인지하고, 소화 장비를 활용해 진압하는 과정을 실습했다.

이를 통해 긴박한 상황에서도 침착하게 대응할 수 있는 현장 대응 능력을 강화하는 데 집중했다.

항공기 객실은 제한된 공간에서 다수의 승객이 함께 이동하는 특성상 화재 발생 시 신속한 초기 대응이 무엇보다 중요하다.

특히 보조배터리를 비롯한 전자기기 사용이 일상화되면서 기내 화재 위험에 대한 예방 활동뿐 아니라 실제 상황에 대비한 승무원들의 대응 역량도 중요해지고 있다.

파라타항공은 이러한 환경 변화에 대응해 객실승무원이 실제 상황에서도 숙지한 안전 절차를 정확하게 수행할 수 있도록 실습 중심의 교육을 강화하고 있다.

실제 불꽃과 연기를 경험하는 훈련은 승무원들이 화재 상황의 긴박함을 체감하고, 반복적인 실습을 통해 대응 절차를 몸에 익히도록 하는 데 목적이 있다.

특히 파라타항공은 지난해 9월 운항을 재개한 이후 1년여의 짧은 운항 기간에도 불구하고 안전을 최우선 가치로 삼아 교육과 훈련에 지속적으로 투자하고 있다.

항공사의 성장과 노선 확대에 발맞춰 운항 안전을 뒷받침할 인적 역량을 강화하고, 실제 현장에서 활용할 수 있는 교육 프로그램을 운영한다는 방침이다.

파라타항공 관계자는 6일 “기내에서 발생할 수 있는 비상상황에 신속하게 대응하기 위해서는 매뉴얼을 숙지하는 것뿐 아니라 실제와 유사한 환경에서 반복적으로 훈련하는 과정이 중요하다”며 “앞으로도 승객들이 안심하고 항공기를 이용할 수 있도록 실습 중심의 안전교육을 강화하고, 안전을 위한 투자와 노력을 지속해 나가겠다”고 말했다.

파라타항공은 작년 7월 1호기 도입 이후 1년 만에 기단을 빠르게 5대까지 확대해 현재 A330 3대와 A320 2대 등 모두 5대의 항공기를 운용하고 있다.