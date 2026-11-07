강원랜드, 카지노 이용자 보호 위해 직원 교육

강원랜드(대표이사 김도균)는 5일 하이원 그랜드호텔에서 카지노 종사자들을 대상으로 이용자 보호를 위한 건전화 교육을 실시했다고 밝혔다.

이번 교육은 ‘과몰입 게이트키퍼 교육’의 하나로 이용자의 과몰입 위험 신호를 사례 중심으로 설명하고, 종사자들이 이를 현장에 적용해 도움이 필요한 이들에게 적시에 보호제도를 안내하기 위해 마련됐다.

ⓒ강원랜드

이밖에도 강원랜드는 온라인과 대면교육 등을 통해 이용자의 과몰입 신호 식별법과 초기 대응, 보호제도 안내와 강원랜드마음채움센터 전문 상담 연계까지 실질적 도움을 줄 수 있는 방법에 대해 교육 중이다.

또한, 한국도박문제예방치유원과 공동 제작한 온라인 콘텐츠를 사내 온라인 교육에 활용해 과몰입 예방을 위해 힘쓸 예정이다.

23일에는 서민수 경찰인재개발원 교육센터장을 초청해 디지털 환경에서의 과몰입 문제와 일상과 가정에서의 예방 필요성에 대한 강연도 실시할 계획이다.

▲강원랜드 하이원 그랜드호텔 전경. ⓒ강원랜드

김경훈 강원랜드마음채움센터장은 6일 “이용자 보호는 고객과 가장 가까이에서 만나는 종사자의 관심과 실천에서 시작된다”며 “현장 대응 교육과 토론, 전문가 강연 등 양질의 교육 콘텐츠를 통해 종사자의 이용자 보호 역량을 높이고 건전한 게임 문화가 자리 잡도록 노력하겠다”고 말했다.

강원랜드 마음채움센터는 카지노 게임 과몰입 자가진단과 상담, 도박문제 예방·인식개선 활동을 운영하는 기관이다.