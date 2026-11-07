강원랜드 ‘2026 정태영삼 김장나눔’…“지역 이웃에 따뜻한 손길을”

강원랜드(대표이사 김도균)가 11월 한 달간 석탄산업전환지역 4개 시·군(정선·태백·영월·삼척) 주민 식생활 지원과 지역 농산물 활용을 장려하기 위한 ‘2026 정태영삼 김장나눔’ 행사를 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 김장나눔 행사에는 김도균 강원랜드 대표이사, 곽일규 정선부군수를 비롯해 강원랜드 임직원 자원봉사자 및 석탄산업전환지역 4개시·군 여성단체협의회 회원 등 약 600여 명이 참여해 김치를 직접 담그며 이웃사랑을 실천한다.

ⓒ강원랜드

ⓒ강원랜드

강원랜드는 6일 정선군을 시작으로 10일 태백시, 13일 영월군, 19일에는 삼척시에서 김장 릴레이 나눔 행사를 진행한다.

지역별로 5000kg씩 모두 2만kg의 김치를 담가 도움의 손길이 필요한 이웃 2000여 가구에 전달할 예정이다.

이번 행사에 사용되는 김장 재료는 모두 국내산이며, 지역의 농가에서 직접 공급받은 농산물을 활용해 ‘지역이 함께 만든 김치’라는 의미를 더했다.

행사에 참석한 김도균 대표이사는 “추운 날씨에도 행사에 함께해 주신 분들께 감사드리며 김장을 매개로 이웃사랑을 실천할 수 있는 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 강원랜드는 석탄산업전환지역 농가에 활력을 불어넣고, 지역 내 도움이 필요한 이웃들에게 온기를 전하며 지역사회에 실질적인 보탬이 되는 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.

석탄산업전환지역은 탄광이 있거나 있었던 지역과 그 인접 지역 중 폐광 또는 석탄 생산 감축으로 지역경제가 현저히 위축된 곳으로 지난 3월 31일부터 기존 폐광지역법이 특별법으로 시행됐으며, 진흥지구 지정과 대체산업 육성 등을 통해 지역경제 회복을 지원하고 있다.