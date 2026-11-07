한국관광공사, 런던 국제관광 박람회서 방한관광 세일즈 총력

한국관광공사(사장 박성혁)는 지난 3~5일까지 런던 엑셀(ExCeL) 전시장에서 열린 런던 국제관광 박람회(World Travel Market LONDON, 이하 WTM)에 참가해 글로벌 관광업계를 대상으로 방한관광 홍보마케팅을 펼쳤다.

WTM은 매년 전 세계 180여 개국이 참가하는 세계 3대 국제관광 박람회 중 하나로, 올해는 글로벌 바이어 약 5500명이 참가했다.

ⓒ한국관광공사

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공사는 지역 관광재단, 국내 여행사, 호텔 등 23개 관계 기관과 함께 한국관광 홍보관을 운영하며 한국의 다채로운 관광콘텐츠를 집중적으로 소개했다.

특히, 박람회 기간 공사는 모두 790건의 1대 1 비즈니스 상담을 추진하는 등 실질적인 성과를 거두었다.

한복 저고리와 자개 문양 등을 활용해 한국의 미를 선보인 한국관광 홍보관은 비즈니스 상담 공간과 K-컬처 체험공간을 함께 마련해 바이어들의 관심을 끌었다.

인공지능(AI) 기술로 방문객의 모습을 조선시대 왕·왕비로 합성해 주는 포토 키오스크, 한국 식당의 호출벨 문화를 접목해 전통차를 제공하는 이벤트 등 이색적인 프로그램이 큰 호응을 얻었다.

이번 박람회에서 한국관광 홍보관을 찾은 영국 현지 여행사 ‘밤부 트래블(Bamboo Travel)’의 세일즈 디렉터 에웬 무어(Ewen Moore)는 “현지에서 한국에 대한 관심이 높아지면서 한국 여행상품을 찾는 수요층도 다양해지고 있다”며, “K-드라마와 K-뷰티 등에 관심 있는 소비자 뿐만 아니라 한국의 역사와 지방 도시 등을 경험하려는 수요도 늘고 있는 만큼, 수도권을 넘어 한국 지방 관광지의 매력을 담은 다채로운 여행상품을 선보일 계획”이라고 말했다.

정석인 국제관광본부장은 “영국은 연평균 20% 이상 성장하는 유럽 내 핵심 방한 시장으로, 이번 WTM 참가를 통해 한국관광에 대한 높은 관심과 비즈니스 수요를 다시 한번 확인했다”며, “앞으로도 현지 바이어 네트워크를 공고히 하고 실질적인 성과 창출형 방한 상품 개발을 적극 지원해 영국 관광객 유치에 박차를 가하겠다”고 밝혔다.

런던 국제관광 박람회는 1980년 런던 올림피아에서 첫 개최됐으며, 1992년 얼스 코트, 2002년 엑셀 런던으로 옮기며 세계 3대 관광 박람회로 성장했다. 2020년에는 코로나19로 처음 가상 개최된 바 있다.