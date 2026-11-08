해군항공사령부 첫 부대개방…시민 2,300여 명 방문

2022년 사령부 창설 이후 첫 전 국민 대상 개방…지역사회와 소통

해군항공사령부가 해군창설주간을 맞아 지난 7일 경북 포항기지에서 부대개방행사를 개최했다.

이번 행사는 2022년 7월 사령부 창설 이후 처음으로 일반 국민과 사전 신청한 외국인에게 부대를 개방한 것으로, 지역사회와의 소통을 강화하고 해군항공에 대한 이해를 높이기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 지역주민 등 2,300여 명이 방문해 항공기 전시와 다양한 체험 프로그램을 즐겼다.

▲지난 7일 해군항공사령부 부대개방행사에서 방문객들이 항공기를 관람하고 있다.ⓒ해군항공사령부 제공

행사장에는 해상초계기 P-3·P-8과 해상작전헬기 MH-60 등 항공기 7개 기종을 비롯해 지상장비와 차량이 전시됐다.

방문객들은 평소 접하기 어려운 해군항공기를 가까이에서 살펴보고 헬기 탑승 체험과 항공기 정비현장 견학에도 참여했다.

이와 함께 종이비행기 만들기, 군복 체험, 포토존, 드론 시연 및 조작 체험 등 다양한 체험 프로그램이 운영돼 가족 단위 방문객들의 호응을 얻었다.

포항시립예술단과 해병대 1사단 군악대의 공연도 펼쳐져 행사에 볼거리를 더했다.

해군항공사령부는 이번 행사를 통해 부대의 임무와 역할을 알리고 지역주민과 소통하는 시간을 가졌다.

조영상 해군항공사령관은 “앞으로도 지역사회와 적극 소통하고 협력하며 국민에게 신뢰받는 해군항공사령부가 되도록 노력하겠다”고 말했다.