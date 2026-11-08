국민의힘 포항남·울릉 당협, ‘이재명 방탄 특검법’ 규탄대회

사법부 독립·법치주의 수호 촉구…지역 발전 방향 공유하는 당원 교육

국민의힘 이상휘 국회의원(포항남·울릉)이 지난 7일 포항실내체육관에서 지역 당원과 주요 당직자 등 1,600여 명이 참석한 가운데 이른바 ‘이재명 방탄 특검법’ 규탄대회를 개최했다.

이번 집회는 특검 추진에 대한 반대 입장을 표명하고 법치주의와 사법부 독립의 중요성을 강조하기 위해 마련됐다.

▲국민의힘 포항시 남구·울릉군 당협이 지난 7일 포항실내체육관에서 ‘이재명 방탄 특검법 규탄 결의대회’를 가졌다.ⓒ이상휘 의원실 제공

참석자들은 특정인을 위한 정치적 입법이 사법 절차의 공정성을 훼손해서는 안 된다며 특검 추진 중단을 촉구했다.

이날 안대천 포항시의원이 지역 시·도의원을 대표해 규탄사를 발표했으며, 양승환·이정화 청년대표는 결의문을 낭독했다.

참석자들은 손피켓을 들고 특검 반대 구호를 외치며 공동 대응 의지를 나타냈다.

행사에는 국민의힘 유영하·이진숙 의원을 비롯해 박용선 포항시장, 김철수 포항시의회 의장, 지역 시·도의원과 당협 관계자 등이 참석했다.

장동혁 당대표와 정점식 원내대표 등은 영상 축사를 통해 당원들을 격려했다.

▲국민의힘 이상휘 국회의원이 지난 7일 포항남·울릉 당협 역량 강화 교육을 진행하고 있다.ⓒ이상휘 의원실 제공

이날 규탄대회에 이어 당원 역량 강화 교육도 진행됐다.

이상휘 의원은 포항·울릉의 주요 현안과 지역 발전 과제, 향후 의정활동 방향을 설명했다.

이어 이진숙 의원은 현 정국과 법치주의 수호를 주제로 강연했다.

이상휘 의원은 “국회의 입법권이 특정인의 사법적 책임을 면제하거나 회피하도록 하는 수단이 돼서는 안 된다”며 헌법 질서와 법치주의 수호를 위한 당원들의 역할을 강조했다.

아울러 “지역 주민과의 소통을 확대하고 포항 남구와 울릉군의 민생 현안 및 지역 발전을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.