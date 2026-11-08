경북도청 신도시 마라톤대회 성황…전국 동호인·도민 3천여 명 참가

경북도청 신도시에서 전국 마라톤 동호인과 도민들이 함께 달리며 건강과 화합을 다지는 축제가 펼쳐졌다.

경상북도와 경상북도체육회가 공동 주최한 ‘2026 경북도청 신도시 마라톤대회’가 지난 8일 경북도청 천년숲 일원에서 전국 마라톤 동호인과 도민 등 3천여 명이 참가한 가운데 성황리에 개최됐다.

이번 대회는 도민과 신도시 주민, 전국의 마라톤 동호인들이 함께 어울리는 스포츠 축제를 통해 지역 공동체의 화합을 다지고 경북도청 신도시를 널리 알리기 위해 마련됐다.

이날 참가자들은 개회식에 이어 하프, 10km, 5km 코스에 차례로 출발해 가을 정취가 물든 신도시 일대를 달렸다. 참가자들은 단풍으로 물든 거리와 탁 트인 주로를 따라 각자의 기량을 펼치며 완주의 기쁨을 나눴다.

특히 5km 건강달리기는 가족 단위 참가자와 마라톤 입문자들도 부담 없이 참여할 수 있어 호응을 얻었다. 대회 운영 측은 참가자 간 병목 현상을 줄이고 안전한 주행 환경을 조성하기 위해 코스 운영과 현장 관리에도 힘을 쏟았다.

대회장에는 운영본부와 응급의료 지원시설, 먹거리 부스 등이 마련돼 참가자들의 편의를 도왔다. 안동경찰서와 예천경찰서, 모범운전자회 등 관계기관과 단체들도 교통 통제와 안전관리에 협조했다. 그 결과 대회는 별다른 안전사고 없이 마무리됐다.

김점두 경상북도체육회장은 “경북의 새로운 미래를 열어가는 도청 신도시에서 도민과 전국의 마라톤 가족들이 하나 돼 건강과 활력을 나누는 뜻깊은 자리가 됐다”며 “부상 없이 안전하게 완주한 참가자들과 대회 성공을 위해 애써주신 모든 관계자에게 깊이 감사드린다”고 말했다.

이번 대회는 마라톤을 매개로 도민과 전국 동호인들이 함께 소통하고, 경북도청 신도시의 활력과 지역 공동체의 결속을 확인하는 자리가 됐다.