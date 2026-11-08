장동혁 "이재명 탄핵" 언급에 한병도 "제정신 아냐, 막말 대잔치" 맹비난

국민의힘이 조작기소 특검법 국회 통과에 대해 반발하며 돌입한 장외 투쟁에서 이재명 대통령 탄핵을 언급한 것을 두고 한병도 더불어민주당 원내대표는 제정신이 아니라면서 후안무치한 행태라고 맹비난했다.

8일 한병도 원내대표는 사회관계망서비스(SNS)인 페이스북의 본인 계정에 "어제 국민의힘 장외집회는 도저히 눈 뜨고 봐주기 어려운 '막말 대잔치'였다. 조작기소특검법 처리를 '내란'으로 몰아붙이더니, '끌어내야 한다', '감옥에 보내야 한다'며 대통령 탄핵까지 입에 올렸다"며 "국민의힘의 후안무치함에 치가 떨릴 지경"이라고 말했다.

한 원내대표는 "윤석열의 불법 비상계엄을 옹호하던 내란 잔당들이, 무슨 염치로 탄핵을 운운하나"라며 "대통령 탄핵이 그리 가볍게 선동의 도구로 활용할 소재인가? 제1야당의 헌법 인식 수준이 참으로 개탄스러울 따름"이라고 지적했다.

그는 "한편으로는 기어코 넘지 말아야 할 선을 넘어버린 장동혁 대표의 저의가 무엇인지 의심스럽다. 본인의 불안한 정치적 입지를 탄핵 선동으로 다지려는 최악의 정치적 선택이 아닌지 의구심이 든다"라고 꼬집었다.

한 원내대표는 "조작기소특검법에 대한 왜곡과 선동도 도를 넘었다. 윤석열 정권의 표적 수사와 정치적 기소에 의혹을 규명하자는 것이 어떻게 내란인가"라며 "게다가 국민의힘이 문제 삼았던 공소취소 관련 조항은 물론이고, 이첩요구권까지 삭제했음에도 여전히 '공소취소'라는 억지 주장만 되풀이하고 있다"라고 주장했다.

그는 "국민의힘이 이토록 극렬하게 반발하는 이유가 무엇인가? 혹 윤석열 정권의 실정이 또 하나 드러나는 것이 두렵기 때문인가"라며 "정말 감출 것이 없다면 진상규명을 막아설 이유도 없다. 국민의힘은 더 이상 억지 주장과 선동으로 국민을 호도하지 말라"라고 강조했다.

앞서 7일 국민의힘은 서울 종로구 경복궁 앞에서 '이재명 재판 취소 악법 강행 처리 국민 규탄대회'를 열었는데 장동혁 국민의힘 대표가 이 자리에서 "옛날에 주인을 배신한 종은 멍석말이를 했는데, 국민을 배신한 대통령은 탄핵말이가 답"이라며 "당장 탄핵해서 끌어내려야 한다"고 말한 바 있다.