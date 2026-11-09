역사를 바라보는 여러 길

오스트레일리아국립대학(ANU)은 중국 연구의 역량을 잘 갖춘 곳이었다. 우리 동료들의 연구 영역은 고대 기술로부터 초기 과학사상, 수입된 종교들, 정복왕조들과 혁명적 근대성의 도전에 이르기까지 넓은 범위에 걸쳐 있었다. 모여 있는 학생들의 관심도 그 못지않게 다양했다. 경극(京劇)의 기원, 선종(禪宗)불교의 선문답(禪問答), 남송 수도 항저우 주민들의 생활상과 청동기 명문에 나타난 작위(爵位) 수여를 연구하는 학생들이 있었고, 1911년 혁명을 연구하는 학생은 적어도 두 명 있었다.

내 생각에는 그 학교에 중국학 연구자는 넉넉히 있었으나 중국근대사 연구자가 아쉬웠다. 내 전임자 패트릭 피처럴드가 떠나고는 근대사 연구자가 로후이민 한 사람뿐이었다. 로후이민은 내가 영국에서 박사과정 할 때부터 알고 지낸 사이였다. 중국 외교사를 연구했고, 최근에는 시드니의 미첼도서관에 있는 언론인 조지 모리슨의 일기와 편지의 연구를 시작했다. 청나라 말기와 민국 초기의 외교관들이 중국에 쏟아지는 열강의 무리한 요구에 대응하려 분투하던 어려운 상황을 밝혀내는 연구였다. 모리슨의 눈에는 그 상황이 알아보기 쉽게 비쳐 있었다.

내가 보기에 예산만 넉넉하다면 근대사 연구자를 찾는 것이 힘든 일은 아니었다. 그러나 나중에 쿠알라룸푸르 쪽 사정 때문에 ANU 체류를 늘릴 생각을 하면서는 (10장에 상술할 것임) 교수직에 따르는 책임의 범위를 더 넓게 생각할 필요를 느꼈다. 그러면서 우리 학과의 특수한 조건이 참으로 다행스럽다는 마음이 들었다.

유럽인의 위치에서 바라본 "극동" 개념이 오스트레일리아에 존재하지 않는다는 사실을 굳이 떠올릴 것도 없이, 내가 아는 어느 대학에도 "극동사"를 위한 학과가 없었다. 우리 교수진과 학생들은 온갖 종류 동양학과와 역사학과 출신이었다. 졸업생 대부분은 중국사와 일본사 비중이 크지 않은 역사학과에서 일자리를 찾아야 했다. 계약직 연구교수를 초빙할 예산을 활용해서 20세기 중국사를 맡을 콜린 매커라스(Colin Mackerras), 팀 라이트(Tim Wright)와 레엉 소우텡(Leong Sow-theng)을 불러오면서 우리 학과의 균형이 더 잘 맞춰졌다.

그러나 더 이상의 예산이 없다면 극동사학과에 근대사 연구자를 초빙하기 위해 중국학 연구자를 줄여야 했을 것이다. 다행히 대학 당국은 중화인민공화국 연구를 늘릴 결의가 확고했다. 국제관계학과장 브루스 밀러(Bruce Miller)와 경제학과장 하인츠 아른트(Heinz Arndt)의 강력한 지원이 있었다.

우리는 외부 자원을 확보해 현대중국센터를 설립하고 유니버시티 칼리지 런던에서 오드리 도니손(Audrey Donnithorne)을 초대 주임으로 초빙했다. 얼마 전 나온 도니손의 책 <중국의 경제체제 China’s Economic System>(1967)을 읽은 기억이 있었다. 1949년 이후 중국 경제의 변화를 명쾌하게 그려내고 대약진운동을 견뎌낸 원인을 설명한 책이었다. 그의 초빙 응낙은 우리 행운이었고, 덕분에 ANU가 필요로 하는 균형에 현대중국센터가 도움이 되었다. ANU가 중국사의 어느 기간의 연구에도 둘 이상의 방법론을 확보하게 된 것은 대단한 일이었다. 그런 역량을 갖춘 연구기관은 오스트레일리아에 단 하나일 뿐 아니라 서방세계 전체에도 몇 되지 않았다.

역사 연구의 다른 영역에 대한 ANU의 역량도 살펴보았다. 두 개 연구원에 각각 두 개씩의 역사학과가 있었다. 태평양연구원에는 극동사학과와 태평양사학과가 있었고 사회과학연구원에 역사학과와 경제사학과가 있었다. 그밖에 태평양연구원에는 선사학과가 있었고, 같은 건물을 쓰는 사회과학연구원에는 사상사 연구팀이 있었다. 대학원생까지 넣어서 보면 ANU에서 가장 큰 역사학 연구자 그룹이 두 연구원에 속해 있다는 사실을 나는 유념했다.

극동사와 태평양사의 우리 영역에는 광대한 육지와 바다가 들어있었다. 그러나 오스트레일리아의 "근북" 지역으로 새로 나타난 동남아시아 지역에 큰 공백이 있었다. 사회과학연구원에 남아시아의 대영제국 역사를 연구하는 사람이 몇 있었다. 그러나 내가 갈 무렵에는 모두 떠나 버리고 두 역사학과에서는 영국사와 오스트레일리아사만을 주로 연구하고 있었다.

그러나 철학과의 사상사 연구팀은 근대 아시아의 지도자들에 대한 서양사상의 영향을 연구하는 유진 카멘카(Eugene Kamenka, 1928-1994)가 주임을 맡고 있다는 점에서 특이한 존재였다. 카멘카는 스탈린식 마르크스주의에 대한 중국인의 반응에 깊은 관심을 가졌고, 마오쩌둥의 문화대혁명이 도대체 마르크스주의와 무슨 관계가 있는지 흥미를 가지고 있었다. 싱가포르에서 잠깐 나와 동료로 있을 때는 중국사의 "동양적 전제주의"를 함께 토론했다. 다시 만났을 때 나는 문화혁명의 뿌리를 연구하고 있었고 그는 마르크스주의의 세계 전파를 살펴보고 있었다.

매닝 클라크를 비롯한 문학부의 역사학자들도 내 관심을 끌었다. 그들은 세계 안에서 오스트레일리아의 위치를 지역 학생들에게 가르치고 있었는데, 역사를 보는 데도 그 시각이 의미가 있을 것 같았다. 오스트레일리아 역사에 관한 클라크의 책을 높이 평가하고 있었는데, [Charles Manning Hope Clark(1915–1991), A History of Australia(6 vols, 1962-1987)] 그 동료들, 특히 케네스 잉글리스(Kenneth Inglis), 에릭 플라이(Eric Fry)와 로빈 골런(Robin Gollan)의 책들을 더 찾아 읽었다. 브루스 켄트와 대프니 골런이 유럽과 아시아의 근대 혁명들에 관한 강의를 함께 진행하고 있던 사실을 그 강의에 중국이 경험한 혁명들도 비교해 달라는 부탁을 받았을 때 알게 되었다. 내가 당시 읽고 있던 내용을 맥락에 맞춰 정리할 기회여서 반가운 부탁이었다.

ANU의 아시아 연구 역량을 발판으로 파리 중심의 동양학대회를 유치하게 되었다. 미국에서 열린 대회에 이어 아시아-태평양을 중심으로 하는 대회였다. ANU가 대회 유치를 신청할 때 나는 앤아버 대회에 참석 중이었다. 2년 후 중국과 한국에 관한 패널을 내가 조직하고 있게 될 것은 생각지 못한 일이었다. 캔버라 대회는 1970-71년에 열렸다.

캔버라는 동양학 연구자들이 밀집해 있는 유럽에서 멀리 떨어진 곳이었다. 참석자가 많지 않을 것으로 생각했다. 아시아에는 자기 연구 분야를 동양학으로 생각하는 사람이 별로 없었다. 그러나 가까운 곳인 오스트레일리아의 문호 개방이 많은 관심을 불러일으켜 호응이 컸다. 그리고 ANU가 동양학대회를 개최하면서도 동양학부의 이름을 아시아학부로 바꾸는 절차가 진행 중이던 사실을 주목한 사람들도 있었다. 대회 직전인 1971년 1월에 명칭이 변경되었다. 대회가 열리자 비교적 젊은 학자들이 아시아에서 왔고, 근대와 현대의 주제를 연구하는 사람들과 사회과학 훈련을 받은 사람들이 많다는 사실이 드러났다.

오스트레일리아 다른 대학에서 온 참석자들도 젊은 편이라는 사실이 또한 중요한 것이었다. 인접 지역과의 접촉이 늘어나는 데 고무된 그들은 유럽의 시각 아닌 다른 시각으로 아시아를 보려는 열의를 가지고 있었다. 미국의 아시아학과 비슷한 방향으로 아시아학협회를 결성하자는 제안이 개회 직후에 자연스럽게 나왔다. 5년 후 존 레그를 초대 회장으로 한 협회 결성은 아시아에 대한 오스트레일리아의 새로운 관심을 보여주면서 학술활동의 전개에 하나의 전환점이 되었다. 태평양연구원에서 근대사 연구가 확장된 것도 이때의 일이었다. 그 결과 아시아의 여러 지역 사이에 경계선이 많이 허물어지고 연구활동의 생산성이 높아지게 되었다.

ANU의 이런 변화는 오스트레일리아가 주변을 대하는 태도의 변화를 비쳐 보여준 것이었다. 동남아시아의 한 "신생국가"에서 온 젊은 중국인 연구자, 그것도 제한된 범위의 작업을 길지 않은 시간 내에 하려고 온 나 같은 사람을 현대중국 연구의 교수직에 임명할 태세를 ANU는 보여주지 않았는가.

출처: https://orunkim.tistory.com/2261 [페리스코프:티스토리]